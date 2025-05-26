香港本土App贏Apple Swift挑戰賽　親赴WWDC與Tim Cook會面

今年Apple的開發者大會WWDC25舉行在即，早前舉行了一場《聚焦：發掘明⽇開發者的創新⼒量》活動，請來Swift學⽣挑戰賽獲獎者和Apple認證導師分享，利用iPad及Mac搭配Swift Playground和XCode，設計出精彩而實用的app，從香港踏上WWDC舞台，證明港人都有能力發揮世界級創意及科技知識。
本地創作app
2023年WWDC23 Swift學生挑戰賽獲獎者吳啟成，設計出一款學習點字的「Braillie」app。他以參加WWDC Swift學生挑戰賽為目標，透過網上資源學習編程。得獎後獲邀在WWDC中向Tim Cook展示作品，獲獎經歷亦鼓勵他參加更多其他比賽。
2024年WWDC24 Swift學生挑戰賽傑出獲獎者曾鈺淋，作品「nanoCraft」可進行3D模型設計。他分享最初因對寫app有興趣而接觸Swift，因Swift語言可以即時預覽結果，容易修正。他鼓勵剛接觸編程的開發者可以Swift Playgroud為平台，當中的教學內容可逐步指導用家如何進行簡單的編程，再發展成一個完整的app。
Apple免費資源自學Swift
另一位獲獎者馬寶軒創作的「Finger Animator」app，以指尖即可創作動畫。他在去年WWDC場內與負責遊戲的Apple工程式進行交流，收到了許多寶貴的反饋意見，更指出經驗對他往後參加其他比賽很有幫助，亦促進他教育中小學生有關Swift的知識。
香港資訊科技學院高級講師及Apple認證導師郭譽豪表示， Apple有許多免費資源可供大眾學習 Swift，例如在Books app中瀏覽編程指南，或下載Swift Playground，由淺入深親自動手設計app。