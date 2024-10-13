香港秋季電子產品展開幕　逾3000展商展出創新科技影音及家電

由香港貿易發展局主辦的香港秋季電子產品展，以及由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展（electronicAsia）於今日10月13日開幕，一連四天至16日於灣仔會展舉行。
預先登記入場
兩項展覽有來自19個國家及地區約3,200家展商，除香港展商外，還包括來自中國內地、日本、韓國及歐美等不同地方的參展商參與。雖然屬採購展銷會不設零售，但都可以一窺創新科技的趨勢及市場需求，看看各種電腦電競用品、影音器材、數碼娛樂、生活家電設備、汽車用品和銀髮科技等產品，可以預先登記入場參觀。
1樓、3樓及5樓展館設有超過20個展區，焦點包括「品牌薈萃廊」、「科技館」「初創專區」、「數碼娛樂體驗區」及「儲能產品」展區等。今屆秋電展聚焦智慧出行、樂齡科技和數碼娛樂領域的產品和科技方案，亦舉辦逾70場活動及論壇。
特色音響設備
走勻3層多個展館，大量不同廠商製造的耳機、頭戴式耳機、喇叭等產品，當中不乏有趣的設計。例如運動型的輕巧後掛款式、以及另類設計的耳機等；喇叭由重型座地派對型號至超迷你輕巧設計都有；還有可播歌及接聽電話的藍牙眼鏡、頭盔專用的喇叭等。
電腦及電競產品
另外手提遊戲機也進化到不同大小，其中幾款甚至設有小型鍵盤，或是大到如一部迷你電腦般的型號。亦有幾檔售賣懷舊復古遊戲機，迷你街機般的設計相當吸引，似乎針對一班資深機迷而設。
本地及外地初創科技
初創方面有香港研發的樂齡科技值得留意，例如可作復康的外骨骼機械手套、由著名設計師陳幼堅設計的太極系列智能戒指等。韓國亦帶來不少結合人工智能及VR科技，用作各方面的醫療及急救訓練。
香港秋季電子產品展
地址：灣仔博覽道一號香港會議展覽中心
開放時間:：10月13至15日 9:30am-6:30pm；10月16日 9:30am-5pm
現場登記費 : $100（使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場）