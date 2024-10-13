香港秋季電子產品展開幕　逾3000展商展出創新科技影音及家電

由香港貿易發展局主辦的香港秋季電子產品展，以及由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展（electronicAsia）於今日10月13日開幕，一連四天至16日於灣仔會展舉行。

預先登記入場

兩項展覽有來自19個國家及地區約3,200家展商，除香港展商外，還包括來自中國內地、日本、韓國及歐美等不同地方的參展商參與。雖然屬採購展銷會不設零售，但都可以一窺創新科技的趨勢及市場需求，看看各種電腦電競用品、影音器材、數碼娛樂、生活家電設備、汽車用品和銀髮科技等產品，可以預先登記入場參觀。

1樓、3樓及5樓展館設有超過20個展區，焦點包括「品牌薈萃廊」、「科技館」「初創專區」、「數碼娛樂體驗區」及「儲能產品」展區等。今屆秋電展聚焦智慧出行、樂齡科技和數碼娛樂領域的產品和科技方案，亦舉辦逾70場活動及論壇。