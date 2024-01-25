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科技
2024-01-25 12:15:00

香港電訊推「1O1O HOME」 夥Samsung提供一站式智能家居及網絡解決方案

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香港電訊推「1O1O HOME」 夥Samsung提供一站式智能家居及網絡解決方案

香港電訊推「1O1O HOME」 夥Samsung提供一站式智能家居及網絡解決方案

香港電訊推出全新服務品牌「1O1O HOME」，夥拍Samsung提供一站式智能家居及網絡解決方案。該服務利用HKT光纖寬頻和高速5G流動網絡技術，配合不同智能家居設備，全面提升家居體驗。「1O1O HOME」又提供多項個人化服務和體驗，客戶無論身處室內抑或室外，都能盡情享受生活。

為展示頂級的智能家居新體驗，「1O1O HOME」夥拍Samsung於圓方io.t by HKT概念店設立「1O1O HOME | Samsung」示範單位。 香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，新服務更充分地發揮「四網合一」優勢，支援優越的智能家居方案。 Samsung三星電子香港董事總經理趙依音認同雙方強強聯手，為用戶帶來優質智能家居配套。 記者會當日現場即席以SpeedTest測試寬頻速度，感受超速體驗。

「1O1O HOME」服務包括：

  • 24小時內上門技術諮詢：優先上門處理各種家居網絡、收費電視及固網電話等技術問題
  • 24小時優先服務專線：專人解決各項家居上網的問題
  • 專屬家居Wi-Fi顧問：專人上門設計家居Wi-Fi網絡，按照家居環境及上網習慣，建議最合適的家居Wi-Fi方案
  • 24小時私人助理：為客戶全天候打點生活所需，由預約本地及海外餐廳以至家居緊急支援
  • 24小時駕駛支援熱線：代辦各種禁區紙﹑全天候緊急拖車﹑換呔﹑搭電等路面支援服務
  • 一對一手機及寬頻顧問：專人助客戶省時及無痛地轉移手機資料，或重組儲存等；專人助客戶設定路由器

「1O1O HOME」禮遇及體驗：

  • 優先預訂旗艦手機及智能產品：客戶可率先享受各種最新旗艦電子產品
  • 時尚品牌生活體驗：定期與不同國際知名品牌合作，提供品味鑑賞活動及展覽等獨家體驗
  • 專屬節日禮遇優惠：專人搜羅各種精美節日禮遇，客戶只需透過電話即可以優惠價換購

全新推出「1O1O HOME」秉承1O1O的服務宗旨，推出突破性24小時內上門技術諮詢服務。官方為展示智能家居新體驗，「1O1O HOME」夥拍Samsung於圓方io.t by HKT概念店設立「1O1O HOME | Samsung」示範單位。香港電訊10G光纖家居寬頻服務、5G流動網絡及Now TV，與Samsung全系列的智能家居及電話產品結合，配合SmartThings互聯體驗及Galaxy生態系統，客戶可無縫連接智能家居產品，締造全方位的優越家居生活體驗。

此外香港電訊亦提供全港最齊全Wi-Fi 7路由器型號與其他Wi-Fi 6/6E設備，為客戶提供全面的選擇。想了解更多關於「1O1O HOME」的資訊，或體驗「1O1O HOME」示範單位，請瀏覽1O1O HOME網站(https://1010.com.hk/tc/1010home/)，或親臨圓方io.t by HKT概念店。

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