香港高級視聽展開鑼規模歷屆最大　靚聲音響器材耳機任試聽

《2024香港高級視聽展》由即日起至8月11日於灣仔會展舉行，規模為歷屆之冠，3層展區包括Hall 3展覽廳及兩層會議室，參展商帶來大量音響器材、各式耳機、音樂軟件，由入門級至高端百萬級數都有齊。入場票價$100，附送《2024原音精選》雙層SACD一張。
設多個發燒房
展覽首天已經人頭湧湧，不少音響發燒友到場參觀試聽音響器材及多款潮流耳機。Hall 3展覽廳設有多個參展商攤位，共有27間隔聲物料的「發燒房」、21個「特色主題展覽區」、「音響器材、線材及輔件專區」及「音樂軟件專區」。
兩層共20間會議室的High-End發燒展房，展出不同品牌的旗艦器材，更可即席試聽。當中包括多款新產品，包括Bowers & Wilkins最新一代802 D4 Signature座地揚聲器，更是首次展會公開示範。發燒友們可逐個房慢慢細聽，感受百萬級音響組合的強大音域。
多項新品發布
今日更有不少新產品發布，其中最矚目一件為全球首度現身的Cambridge Audio的EVO One。這一部多功能無線流媒體揚聲器外型相當靚仔，長方型機身，機頂用胡桃木材質，機面則有小型顯示屏及一排按鍵。內置14個揚聲器，包括6個低音揚聲器、4個中音驅動器及4個高音揚聲器，音質分明清澈。無線連接聽歌以外，亦可播放黑膠、串流電影、遊戲和體育節目，定價$11800。
另外還有Klipsch的The Three Plus藍牙喇叭，在會場有現貨發售。簡約復古的設計，同樣以胡桃木或黑檀木，配上復古滑輪很有質感。有齊各種接駁模式包括USB-C、藍牙5.3、Phono/RCA直駁黑膠碟機，亦可連接多部作廣播模式、應用程式調校等，售價為$3999。
會場優惠價
新品以外還有不少值得一看的潮流玩物、特別版產品及專業線材等，例如大熱的復古耳機、《新世紀福音戰士》耳機、林寶堅尼聯乘Technics的黑膠唱機。另外不少產品在會場以優惠價發售，有興趣入手值得逛逛。
《2024香港高級視聽展》
地址：灣仔會議展覽中心
日期及時間：8月9日至10日 10am-7pm，8月11日 10am-6pm
入場費：$100