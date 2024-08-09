香港高級視聽展開鑼規模歷屆最大　靚聲音響器材耳機任試聽

《2024香港高級視聽展》由即日起至8月11日於灣仔會展舉行，展出不同級數的影音產品。

《2024香港高級視聽展》由即日起至8月11日於灣仔會展舉行，規模為歷屆之冠，3層展區包括Hall 3展覽廳及兩層會議室，參展商帶來大量音響器材、各式耳機、音樂軟件，由入門級至高端百萬級數都有齊。入場票價$100，附送《2024原音精選》雙層SACD一張。

設多個發燒房

展覽首天已經人頭湧湧，不少音響發燒友到場參觀試聽音響器材及多款潮流耳機。Hall 3展覽廳設有多個參展商攤位，共有27間隔聲物料的「發燒房」、21個「特色主題展覽區」、「音響器材、線材及輔件專區」及「音樂軟件專區」。

兩層共20間會議室的High-End發燒展房，展出不同品牌的旗艦器材，更可即席試聽。當中包括多款新產品，包括Bowers & Wilkins最新一代802 D4 Signature座地揚聲器，更是首次展會公開示範。發燒友們可逐個房慢慢細聽，感受百萬級音響組合的強大音域。