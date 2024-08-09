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科技
2024-08-09 17:42:50

香港高級視聽展開鑼規模歷屆最大　靚聲音響器材耳機任試聽

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《2024香港高級視聽展》由即日起至8月11日於灣仔會展舉行，展出不同級數的影音產品。

《2024香港高級視聽展》由即日起至8月11日於灣仔會展舉行，展出不同級數的影音產品。

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《2024香港高級視聽展》由即日起至8月11日於灣仔會展舉行，規模為歷屆之冠，3層展區包括Hall 3展覽廳及兩層會議室，參展商帶來大量音響器材、各式耳機、音樂軟件，由入門級至高端百萬級數都有齊。入場票價$100，附送《2024原音精選》雙層SACD一張。

2024香港高級視聽展｜會場共分成3層多個展區。 2024香港高級視聽展｜發燒房設有不同音響組合可以試聽。 2024香港高級視聽展｜多款線材可供購買。 2024香港高級視聽展｜播放器選擇極多。 2024香港高級視聽展｜Bowers & Wilkins新推出802 D4 Signature座地喇叭。

設多個發燒房

展覽首天已經人頭湧湧，不少音響發燒友到場參觀試聽音響器材及多款潮流耳機。Hall 3展覽廳設有多個參展商攤位，共有27間隔聲物料的「發燒房」、21個「特色主題展覽區」、「音響器材、線材及輔件專區」及「音樂軟件專區」。

兩層共20間會議室的High-End發燒展房，展出不同品牌的旗艦器材，更可即席試聽。當中包括多款新產品，包括Bowers & Wilkins最新一代802 D4 Signature座地揚聲器，更是首次展會公開示範。發燒友們可逐個房慢慢細聽，感受百萬級音響組合的強大音域。

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2024香港高級視聽展｜請來鄧建明、恭碩良及KOLOR的Sammy介紹EVO One。 2024香港高級視聽展｜Cambridge Audio EVO One為全球首發新品。 2024香港高級視聽展｜Klipsch的The Three Plus藍牙喇叭有現貨發售。 2024香港高級視聽展｜機身設有復古的滑輪控制。

多項新品發布

今日更有不少新產品發布，其中最矚目一件為全球首度現身的Cambridge Audio的EVO One。這一部多功能無線流媒體揚聲器外型相當靚仔，長方型機身，機頂用胡桃木材質，機面則有小型顯示屏及一排按鍵。內置14個揚聲器，包括6個低音揚聲器、4個中音驅動器及4個高音揚聲器，音質分明清澈。無線連接聽歌以外，亦可播放黑膠、串流電影、遊戲和體育節目，定價$11800。

另外還有Klipsch的The Three Plus藍牙喇叭，在會場有現貨發售。簡約復古的設計，同樣以胡桃木或黑檀木，配上復古滑輪很有質感。有齊各種接駁模式包括USB-C、藍牙5.3、Phono/RCA直駁黑膠碟機，亦可連接多部作廣播模式、應用程式調校等，售價為$3999。

2024香港高級視聽展｜潮款耳機可供試聽。 2024香港高級視聽展｜動漫迷必買特別EVA耳機。 2024香港高級視聽展｜林寶堅尼限量聯乘版黑膠唱機相當吸睛。 2024香港高級視聽展｜會場不少攤位以優惠價促銷產品。

會場優惠價

新品以外還有不少值得一看的潮流玩物、特別版產品及專業線材等，例如大熱的復古耳機、《新世紀福音戰士》耳機、林寶堅尼聯乘Technics的黑膠唱機。另外不少產品在會場以優惠價發售，有興趣入手值得逛逛。

《2024香港高級視聽展》
地址：灣仔會議展覽中心
日期及時間：8月9日至10日 10am-7pm，8月11日 10am-6pm
入場費：$100

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