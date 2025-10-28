馬斯克xAI的Grokipedia正式上線　涉嫌抄襲維基百科資料

馬斯克的xAI推出一個類似維基百科的線上百科全書Grokipedia，現已正式上線。Grokipedia以AI運作，擁有超過88.5萬篇文章，主頁上顯示的版本號是v0.1，與Wikipedia維基百科極多相似之處。在上線數小時後更曾一度死機，但後來已回復正常。

Grokipedia目前的設計相當簡陋，以黑色為底色，並和維基百科一樣主頁基本上是一個搜尋欄，條目也和維基百科的基本條目類似，包含標題、副標題和引文，現時未有任何照片。維基百科允許使用者編輯頁面，但Grokipedia目前似乎不支援。

條目還聲稱Grok已經對它們進行了事實查證，馬斯克亦承諾Grokipedia將比維基百科「大幅改進」，但一些文章似乎抄襲了維基百科的資料。例如，搜尋部分資料可看到頁面底部的訊息，指明「內容改編自維基百科，根據知識共享署名相同方式共享4.0許可協議授權。」試過尋找有關香港的內容，例如輸入Aaron Kwok，可見關於郭富城的內容與維基百科近乎一模一樣。

維基百科發言人表示，仍在了解Grokipedia的運作模式，重申維基百科的優勢在於擁有透明的政策、嚴格的志工監督以及持續改進的強大文化，旨在為數十億讀者提供訊息，而非宣揚某一特定觀點。維基百科的知識永遠是人類的，即使是Grokipedia也需要維基百科的存在。