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科技
2024-11-08 19:00:00

高達登陸Momax銅鑼灣店　3色磁吸行動電源、旅行充電插座、拖板實用有型

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Momax與《機動戰士高達》聯乘，將皇牌產品融入高達配色及設計。

Momax與《機動戰士高達》聯乘，將皇牌產品融入高達配色及設計。

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Momax與經典動漫《機動戰士高達》推出一系列聯乘新產品，更將銅鑼灣門市變身主題店，店內有身高1.8米的RX-78-2及MS-06渣古Ⅱ雕像打卡位，首發帶來磁吸行動電源、旅行充電插座及7位拖板，每種均有齊經典高達機體的紅白藍、紅及綠渣古配色，外形極吸睛！

Momax營運總監鍾孝揚（左）及萬代南夢宮亞洲有限公司董事小川晶基（右）主持揭幕儀式。 1.8米的MS-06渣古Ⅱ造形精細。

高達渣古坐鎮

店內有高1.8米的RX-78-2高達及MS-06渣古Ⅱ做「門神」，兩座機體造形細緻，店內牆身都佈滿可愛Haro，3款新產品均已陳列店內，高達迷必會興奮。
 

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高達1-Power X Pro 5000mAh磁吸無線充帶線行動電源連支架$349。 尿袋背面印上保護盾、軍徽及編號，並可作支架使用。 5000mAh容量相當輕巧，足夠為手機充滿一次。 內置USB-C充電線，可同時最多3個裝置充電。

實用磁吸尿袋

1-Power X Pro 5000mAh磁吸無線充帶線行動電源連支架為Momax皇牌產品，半透明設計科幻有型，鋅合金支架更印上高達及渣古保護盾、軍徽及編號。暫時只有5000mAh容量，磁吸無線充電支援20W PD及QC 3.0快充，同時設有USB-C充電線，售價為$349

 

ONEPLUG PD20W 2A2C 7位拖板售價$299。 印有RX-78-2高達的編號及「地球聯邦宇宙軍」徽章，配色根據機甲主色而設。 頂部的開關掣都有細微設計。 MS-06 渣古 II 版本印有代表「自護公國」的徽章及機體型號06字眼，充滿軍事風。

精美7位拖板

家居必用的ONEPLUG PD20W 2A2C 7 位拖板設計亦有心思，同樣有白、紅及綠配色，印上RX-78-2編號或獨有徽章，機頂的開關掣及拖板座都有細緻裝飾。拖板最多可同時為7台裝置充電，當中包括兩個USB-C和兩個USB-A 連接埠，支援USB-C PD 20W快速充電。另亦有電湧保護及安全開關、自動關閉和快速重設功能，售價$299。

1-World+ 70W GaN 3-插口充電插座售價$399。 印有「地球聯邦宇宙軍」的字眼及徽號，藍色伸縮USB線特別搶眼。 設有多國插口，旅行必用。 包裝都印上高達及渣古圖案，相當精美。

多國旅行插座

旅行一定用得著的1-World+ 70W GaN 3-插口充電插座，RX-78-2高達配色為紅配白色面板，渣古版本則是紅或綠配黑色面板。最高可達PD70W輸出，內置日本／美國、澳洲、歐洲及英國插座，另設伸縮USB-C充電線及1個USB-C加兩個USB-A，可為旅程中的所有裝置充電，售價$399。

MOMAX
地址：銅鑼灣希慎廣場502號鋪

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