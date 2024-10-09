ＷhatsApp Copilot AI使用教學　實試免VPN毋須下載完全免費（內附連結）

Microsoft Copilot早前可在Telegram上使用，現在亦登陸WhatsApp，在手機及網頁版均可免費使用，毋須用VPN或下載，只需掃瞄二維碼及使用連結即可，方便快捷，想同AI激情對話不妨試試！

實試使用AI對答

用英文及廣東話都能對話，不過詢問最新資訊就不太準確，叫Copilot推介最流行新歌及活動，竟然回答是2023年MIRROR的「Dear My Friend」，認真黑人問號。活動有提及到熊貓誕下了雙胞胎，但盈盈卻被改名成「應應」，相當搞笑。

Copilot同樣可生成圖像，雖然指令會突然變成簡體字，但生成出來的相片質素相當高。要編排旅遊行程則略為行貨，不過它的強項始終是撰寫文案，叫Copilot寫Facebook Post效果比較出色。

試過用英文詢問，答案會比中文更準確，與官網的Copilot相比，回答亦有點不同。雖然效果不算最佳，不過能在ＷhatsApp輕鬆免費使用，如果不希望留下紀錄亦可隨時刪除。