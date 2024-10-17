《世紀帝國 Mobile》全球上架！人氣VTuber組建聯盟與玩家征戰天下

由微軟旗下 World’s Edge 與騰訊天美工作室合作開發，Level Infinite 發行的中世紀戰爭策略遊戲《世紀帝國 Mobile》（Age of Empires Mobile / エイジ・オブ・エンパイア モバイル）今日（17日）正式在全球 App Store 和 Google Play 商店上架。

《世紀帝國 Mobile》是 Microsoft 打造的即時戰略遊戲系列最新作，繼承了系列的核心要素，讓玩家在手機平台上體驗中世紀文明的建設與戰爭。遊戲中包含法國、不列顛、日本、拜占庭、韓國、中國、埃及和羅馬等 8 種文明，玩家需發揮各文明特性來發展自己的勢力，並征服對立文明爭奪霸權。

超過 40 名英雄登場

遊戲集結了超過 40 名歷史英雄，包括織田信長、關羽和聖女貞德等，讓玩家組建專屬部隊。隨著遊戲進展，玩家還能創建或加入聯盟，與其他聯盟進行大規模戰爭，享受更多樂趣。