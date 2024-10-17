《世紀帝國 Mobile》全球上架！人氣VTuber組建聯盟與玩家征戰天下

由微軟旗下 World’s Edge 與騰訊天美工作室合作開發，Level Infinite 發行的中世紀戰爭策略遊戲《世紀帝國 Mobile》（Age of Empires Mobile / エイジ・オブ・エンパイア モバイル）今日（17日）正式在全球 App Store 和 Google Play 商店上架。
《世紀帝國 Mobile》是 Microsoft 打造的即時戰略遊戲系列最新作，繼承了系列的核心要素，讓玩家在手機平台上體驗中世紀文明的建設與戰爭。遊戲中包含法國、不列顛、日本、拜占庭、韓國、中國、埃及和羅馬等 8 種文明，玩家需發揮各文明特性來發展自己的勢力，並征服對立文明爭奪霸權。
超過 40 名英雄登場
遊戲集結了超過 40 名歷史英雄，包括織田信長、關羽和聖女貞德等，讓玩家組建專屬部隊。隨著遊戲進展，玩家還能創建或加入聯盟，與其他聯盟進行大規模戰爭，享受更多樂趣。
手機平台的全新體驗
《世紀帝國 Mobile》不僅繼承了 PC 版的經典玩法，還針對手機平台進行了優化，讓玩家能隨時隨地體驗戰略遊戲的樂趣。遊戲畫面精美，操作簡便，適合各年齡層玩家。
日本地區特別活動
為紀念遊戲上架，日本地區將於 10 月 19 日開始舉辦由 6 位人氣 VTuber 參加的玩家對抗賽「Queen of Empires」。每位 VTuber 將領導自己的聯盟，進行為期約一個月的積分競賽。詳細資訊將在活動當日於遊戲官方 X 上公布。