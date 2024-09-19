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科技
2024-09-19 15:05:00

《世紀帝國 Mobile》10月17日全球上線　限量試玩招募進行中

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《世紀帝國 Mobile》10月17日全球上線　限量試玩招募進行中

《世紀帝國 Mobile》10月17日全球上線　限量試玩招募進行中

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由微軟旗下的 World’s Edge 和天美工作室群聯手打造的《世紀帝國 Mobile》，這款沉浸式中世紀戰爭策略遊戲即將於10月17日正式上線。官方宣布，從9月16日至21日展開的「帝國軍演」限量試玩招募活動，讓被邀請的玩家能夠搶先體驗這款遊戲的魅力。

限量試玩資訊:

  • 報名時間：9 月 16 日至 21 日（UTC+0）
  • 試玩時間：9 月 25 日至 10 月 2 日（UTC+0）
  • 平台：Android、iOS

《世紀帝國 Mobile》繼承並發揚了系列的傳統，玩家可以選擇來自世界各地歷史上的傳奇英雄來領導他們的軍隊。遊戲中有數十位歷史英雄可供選擇，包括巴巴羅薩、大流士一世、漢摩拉比、貞德和列奧尼達一世等。每位英雄都有獨特的天賦，並且能夠與其他英雄協同作戰，共同對抗敵人。

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真實中世紀戰場體驗

遊戲特色包括史詩聯盟戰鬥、動態天氣變化的真實中世紀世界，以及各種文明的戰略玩法。玩家將能在栩栩如生的中世紀世界裡建造帝國，體驗壯觀的文明和帝國城市，並參與大規模實境攻城戰役。

預約開跑，搶先體驗

目前，《世紀帝國 Mobile》已開放雙平台的事前預約，玩家可以透過iOS和Android平台進行預約，搶先體驗這款備受期待的策略遊戲。

iOS 版預先註冊連結

Android 版預先註冊連結

官方網站
 

 
 
 
世紀帝國 AOE
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