SEGA 世嘉宣布，將於 2025 年 2 月 28 日推出全新動作冒險遊戲《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》。這款遊戲將在 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 和 Steam 平台上同步發售。
《人中之龍 8 外傳》以真島吾朗為主角，故事發生在《人中之龍 8》結束後的世界。玩家將駕駛真島率領的「吾朗海盜團」的海盜船「吾朗丸」，在浩瀚大海展開冒險。遊戲不僅有爽快感十足的全新戰鬥動作，也保留了充滿深度遊玩要素的娛樂場所。
故事背景—真島吾朗的全新冒險
昔日令人心生畏懼的凶狠黑道真島吾朗，為了找尋失去的記憶和寶藏而展開航海冒險。在千禧塔和桐生並肩作戰後過了半年，真島吾朗和罹難的船骸一起被沖到了荒蕪的孤島沙灘上。連自己的名字都想不起來的真島，為了找尋記憶的線索，和救了他的島上少年諾亞一同展開了在浩瀚大海的旅程。然而，海上的世界龍蛇雜處，惡棍們都為了傳說中的寶藏互看不順眼，衝突一觸即發。
豪華卡司陣容
《人中之龍 8 外傳》確定由 First Summer Uika、松田賢二、青木崇高、秋山竜次（Robert）、谷田步，以及大東駿介擔綱主演。這些豪華演員陣容將詮釋迷人的新角色，讓玩家不容錯過：
- 真島吾朗 (CV：宇垣秀成)：喪失記憶，漂流到遠方海上孤島的前黑道，前東城會直系真島組組長。
- 諾亞·里奇 (CV：First Summer Uika)：憧憬島外世界，希望能夠走出狹小島嶼的里奇島少年。
- 傑森·里奇 (CV：松田賢二)：對大海有著豐富知識的酒鬼，是一名前寶藏獵人，諾亞的父親。
- 志垣輝彥 (CV：青木崇高)：在受到汙染的聶雷島上工作，胸懷大志的前黑道，前東城會直系志垣組組長。
- 勝·藤田 (CV：秋山竜次)：待過好幾艘海盜船的傑出自由廚師，海上廚師兼保鑣。
- 羅德里奎茲 (CV：谷田歩)：佩帶著大劍，守護聖地聶雷島的強大戰士，教團帕雷卡納的信徒。
- 莫提默 (CV：大東駿介)：使惡徒們死心踏地追隨，充滿領袖魅力的俊美海盜，莫提默海盜團團長。
全新進化的戰鬥動作
在本作中，玩家可以使用「狂犬」及「海盜」兩種風格進行戰鬥。「狂犬」風格的動作可體驗到真島特有的速度感，而「海盜」風格則可以使用彎刀等各種海盜工具。根據戰況和喜好運用兩種戰鬥風格，把敵人打得落花流水。
冒險舞台
- 里奇島：真島喪失記憶後漂流到的遠方海上孤島，島上少年諾亞與家人居住在此。
- 瘋狂蘭提斯：複數犯罪組織共存的祕密孤島，洞窟深處有著廣大空間，堆積著大量廢棄的巨大液貨船。
- 聶雷島：自古便在夏威夷生根的宗教團體帕雷卡納的聖地，人稱「哈庫」的虔誠信徒們居住在此。
- 夏威夷：世上屈指的觀光地，有間名為「左輪酒吧」的店座落在檀香山，由一名通曉當地情報的老闆經營。
預購開放中
預購《人中之龍 8 外傳》（盒裝版／數位版）的玩家將可獲得早期購入特典，內容為「春日一番海盜船員套組」等各式各樣的下載內容（DLC）。盒裝限定版及數位豪華版同步開啟預購，內附「真島吾朗危機一發 輕巧版」與「真島吾朗眼罩」等限定周邊的限定版「真島吾朗全套收藏盒」，以及內附各種 DLC 的「數位豪華版」也同步受理預購中。
遊戲資訊
- 遊戲名稱：人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜
- 遊戲類型：動作冒險
- 對應平台：PlayStation5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / Steam
- 發售日期：2025 年 2 月 28 日（五）
- 建議售價：
- 真島吾朗全套收藏盒 港幣 968 元
- 盒裝版 普通版 港幣 338 元
- 數位豪華版 港幣 418 元
- 數位版 一般版 港幣 338 元
- 支援語言：語音：日語 / 英語；字幕：日文 / 韓文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 英文 / 法文 / 義大利文 / 德文 / 西班牙文 / 巴西葡萄牙文 / 俄羅斯文
- 遊玩人數：1 人
- 遊戲分級：限制級
- 開發廠商：SEGA
- 發行廠商：世雅股份有限公司
- 官方網站：人中之龍8外傳 夏威夷海盜