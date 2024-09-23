SEGA 世嘉宣布，將於 2025 年 2 月 28 日推出全新動作冒險遊戲《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》。這款遊戲將在 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 和 Steam 平台上同步發售。

《人中之龍 8 外傳》以真島吾朗為主角，故事發生在《人中之龍 8》結束後的世界。玩家將駕駛真島率領的「吾朗海盜團」的海盜船「吾朗丸」，在浩瀚大海展開冒險。遊戲不僅有爽快感十足的全新戰鬥動作，也保留了充滿深度遊玩要素的娛樂場所。

《人中之龍 8 外傳》以真島吾朗為主角，故事發生在《人中之龍 8》結束後的世界。

故事背景—真島吾朗的全新冒險 昔日令人心生畏懼的凶狠黑道真島吾朗，為了找尋失去的記憶和寶藏而展開航海冒險。在千禧塔和桐生並肩作戰後過了半年，真島吾朗和罹難的船骸一起被沖到了荒蕪的孤島沙灘上。連自己的名字都想不起來的真島，為了找尋記憶的線索，和救了他的島上少年諾亞一同展開了在浩瀚大海的旅程。然而，海上的世界龍蛇雜處，惡棍們都為了傳說中的寶藏互看不順眼，衝突一觸即發。

豪華卡司陣容 《人中之龍 8 外傳》確定由 First Summer Uika、松田賢二、青木崇高、秋山竜次（Robert）、谷田步，以及大東駿介擔綱主演。這些豪華演員陣容將詮釋迷人的新角色，讓玩家不容錯過： 真島吾朗 (CV：宇垣秀成)：喪失記憶，漂流到遠方海上孤島的前黑道，前東城會直系真島組組長。

(CV：宇垣秀成)：喪失記憶，漂流到遠方海上孤島的前黑道，前東城會直系真島組組長。 諾亞·里奇 (CV：First Summer Uika)：憧憬島外世界，希望能夠走出狹小島嶼的里奇島少年。

(CV：First Summer Uika)：憧憬島外世界，希望能夠走出狹小島嶼的里奇島少年。 傑森·里奇 (CV：松田賢二)：對大海有著豐富知識的酒鬼，是一名前寶藏獵人，諾亞的父親。

(CV：松田賢二)：對大海有著豐富知識的酒鬼，是一名前寶藏獵人，諾亞的父親。 志垣輝彥 (CV：青木崇高)：在受到汙染的聶雷島上工作，胸懷大志的前黑道，前東城會直系志垣組組長。

(CV：青木崇高)：在受到汙染的聶雷島上工作，胸懷大志的前黑道，前東城會直系志垣組組長。 勝·藤田 (CV：秋山竜次)：待過好幾艘海盜船的傑出自由廚師，海上廚師兼保鑣。

(CV：秋山竜次)：待過好幾艘海盜船的傑出自由廚師，海上廚師兼保鑣。 羅德里奎茲 (CV：谷田歩)：佩帶著大劍，守護聖地聶雷島的強大戰士，教團帕雷卡納的信徒。

(CV：谷田歩)：佩帶著大劍，守護聖地聶雷島的強大戰士，教團帕雷卡納的信徒。 莫提默 (CV：大東駿介)：使惡徒們死心踏地追隨，充滿領袖魅力的俊美海盜，莫提默海盜團團長。

全新進化的戰鬥動作 在本作中，玩家可以使用「狂犬」及「海盜」兩種風格進行戰鬥。「狂犬」風格的動作可體驗到真島特有的速度感，而「海盜」風格則可以使用彎刀等各種海盜工具。根據戰況和喜好運用兩種戰鬥風格，把敵人打得落花流水。

冒險舞台 里奇島 ：真島喪失記憶後漂流到的遠方海上孤島，島上少年諾亞與家人居住在此。

：真島喪失記憶後漂流到的遠方海上孤島，島上少年諾亞與家人居住在此。 瘋狂蘭提斯 ：複數犯罪組織共存的祕密孤島，洞窟深處有著廣大空間，堆積著大量廢棄的巨大液貨船。

：複數犯罪組織共存的祕密孤島，洞窟深處有著廣大空間，堆積著大量廢棄的巨大液貨船。 聶雷島 ：自古便在夏威夷生根的宗教團體帕雷卡納的聖地，人稱「哈庫」的虔誠信徒們居住在此。

：自古便在夏威夷生根的宗教團體帕雷卡納的聖地，人稱「哈庫」的虔誠信徒們居住在此。 夏威夷：世上屈指的觀光地，有間名為「左輪酒吧」的店座落在檀香山，由一名通曉當地情報的老闆經營。