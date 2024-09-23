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科技
2024-09-23 11:18:00

《人中之龍8外傳 夏威夷海盜》釋出首部預告 公開主演陣容似真人版《One Piece》

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《人中之龍8外傳 夏威夷海盜》釋出首部預告影片 公開主演陣容似真人版《One Piece》

《人中之龍8外傳 夏威夷海盜》釋出首部預告影片 公開主演陣容似真人版《One Piece》

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SEGA 世嘉宣布，將於 2025 年 2 月 28 日推出全新動作冒險遊戲《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》。這款遊戲將在 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 和 Steam 平台上同步發售。

《人中之龍 8 外傳》以真島吾朗為主角，故事發生在《人中之龍 8》結束後的世界。玩家將駕駛真島率領的「吾朗海盜團」的海盜船「吾朗丸」，在浩瀚大海展開冒險。遊戲不僅有爽快感十足的全新戰鬥動作，也保留了充滿深度遊玩要素的娛樂場所。

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《人中之龍 8 外傳》以真島吾朗為主角，故事發生在《人中之龍 8》結束後的世界。

《人中之龍 8 外傳》以真島吾朗為主角，故事發生在《人中之龍 8》結束後的世界。

故事背景—真島吾朗的全新冒險

昔日令人心生畏懼的凶狠黑道真島吾朗，為了找尋失去的記憶和寶藏而展開航海冒險。在千禧塔和桐生並肩作戰後過了半年，真島吾朗和罹難的船骸一起被沖到了荒蕪的孤島沙灘上。連自己的名字都想不起來的真島，為了找尋記憶的線索，和救了他的島上少年諾亞一同展開了在浩瀚大海的旅程。然而，海上的世界龍蛇雜處，惡棍們都為了傳說中的寶藏互看不順眼，衝突一觸即發。

登場人物介紹 真島吾朗 (CV：宇垣秀成) 真島吾朗 (CV：宇垣秀成) 諾亞·里奇 (CV：First Summer Uika) 諾亞·里奇 (CV：First Summer Uika) 傑森·里奇 (CV：松田賢二) 傑森·里奇 (CV：松田賢二) 志垣輝彥 (CV：青木崇高) 志垣輝彥 (CV：青木崇高) 勝·藤田 (CV：秋山竜次) 勝·藤田 (CV：秋山竜次) 羅德里奎茲 (CV：谷田歩) 羅德里奎茲 (CV：谷田歩) 莫提默 (CV：大東駿介) 莫提默 (CV：大東駿介)

豪華卡司陣容

《人中之龍 8 外傳》確定由 First Summer Uika、松田賢二、青木崇高、秋山竜次（Robert）、谷田步，以及大東駿介擔綱主演。這些豪華演員陣容將詮釋迷人的新角色，讓玩家不容錯過：

  • 真島吾朗 (CV：宇垣秀成)：喪失記憶，漂流到遠方海上孤島的前黑道，前東城會直系真島組組長。
  • 諾亞·里奇 (CV：First Summer Uika)：憧憬島外世界，希望能夠走出狹小島嶼的里奇島少年。
  • 傑森·里奇 (CV：松田賢二)：對大海有著豐富知識的酒鬼，是一名前寶藏獵人，諾亞的父親。
  • 志垣輝彥 (CV：青木崇高)：在受到汙染的聶雷島上工作，胸懷大志的前黑道，前東城會直系志垣組組長。
  • 勝·藤田 (CV：秋山竜次)：待過好幾艘海盜船的傑出自由廚師，海上廚師兼保鑣。
  • 羅德里奎茲 (CV：谷田歩)：佩帶著大劍，守護聖地聶雷島的強大戰士，教團帕雷卡納的信徒。
  • 莫提默 (CV：大東駿介)：使惡徒們死心踏地追隨，充滿領袖魅力的俊美海盜，莫提默海盜團團長。
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全新進化的戰鬥動作

在本作中，玩家可以使用「狂犬」及「海盜」兩種風格進行戰鬥。「狂犬」風格的動作可體驗到真島特有的速度感，而「海盜」風格則可以使用彎刀等各種海盜工具。根據戰況和喜好運用兩種戰鬥風格，把敵人打得落花流水。

真島喪失記憶後漂流到的遠方海上孤島，島上少年諾亞與家人居住在此。 複數犯罪組織共存的祕密孤島，洞窟深處有著廣大空間，堆積著大量廢棄的巨大液貨船。 自古便在夏威夷生根的宗教團體帕雷卡納的聖地，人稱「哈庫」的虔誠信徒們居住在此。 世上屈指的觀光地，有間名為「左輪酒吧」的店座落在檀香山，由一名通曉當地情報的老闆經營。

冒險舞台

  • 里奇島：真島喪失記憶後漂流到的遠方海上孤島，島上少年諾亞與家人居住在此。
  • 瘋狂蘭提斯：複數犯罪組織共存的祕密孤島，洞窟深處有著廣大空間，堆積著大量廢棄的巨大液貨船。
  • 聶雷島：自古便在夏威夷生根的宗教團體帕雷卡納的聖地，人稱「哈庫」的虔誠信徒們居住在此。
  • 夏威夷：世上屈指的觀光地，有間名為「左輪酒吧」的店座落在檀香山，由一名通曉當地情報的老闆經營。
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預購《人中之龍 8 外傳》（盒裝版／數位版）的玩家將可獲得早期購入特典，內容為「春日一番海盜船員套組」等各式各樣的下載內容（DLC）。盒裝限定版及數位豪華版同步開啟預購，內附「真島吾朗危機一發 輕巧版」與「真島吾朗眼罩」等限定周邊的限定版「真島吾朗全套收藏盒」，以及內附各種 DLC 的「數位豪華版」也同步受理預購中。 預購《人中之龍 8 外傳》（盒裝版／數位版）的玩家將可獲得早期購入特典，內容為「春日一番海盜船員套組」等各式各樣的下載內容（DLC）。盒裝限定版及數位豪華版同步開啟預購，內附「真島吾朗危機一發 輕巧版」與「真島吾朗眼罩」等限定周邊的限定版「真島吾朗全套收藏盒」，以及內附各種 DLC 的「數位豪華版」也同步受理預購中。

預購開放中

預購《人中之龍 8 外傳》（盒裝版／數位版）的玩家將可獲得早期購入特典，內容為「春日一番海盜船員套組」等各式各樣的下載內容（DLC）。盒裝限定版及數位豪華版同步開啟預購，內附「真島吾朗危機一發 輕巧版」與「真島吾朗眼罩」等限定周邊的限定版「真島吾朗全套收藏盒」，以及內附各種 DLC 的「數位豪華版」也同步受理預購中。

遊戲資訊

  • 遊戲名稱：人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜
  • 遊戲類型：動作冒險
  • 對應平台：PlayStation5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / Steam
  • 發售日期：2025 年 2 月 28 日（五）
  • 建議售價
    • 真島吾朗全套收藏盒 港幣 968 元
    • 盒裝版 普通版 港幣 338 元
    • 數位豪華版 港幣 418 元
    • 數位版 一般版 港幣 338 元
  • 支援語言：語音：日語 / 英語；字幕：日文 / 韓文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 英文 / 法文 / 義大利文 / 德文 / 西班牙文 / 巴西葡萄牙文 / 俄羅斯文
  • 遊玩人數：1 人
  • 遊戲分級：限制級
  • 開發廠商：SEGA
  • 發行廠商：世雅股份有限公司
  • 官方網站人中之龍8外傳 夏威夷海盜