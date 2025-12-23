《光與影：33號遠征隊》遭撤回2個獎項 因製作過程使用AI

RPG遊戲《光與影：33 號遠征隊》，日前在被稱為「遊戲界奧斯卡」的「The Game Awards（TGA）」上擊敗多款「大作」，橫掃9個獎項，及後也在「The Indie Game Awards 2025」中獲得2個獎項。

不過，一周後「The Indie Game Awards 2025」主辦方 Six One Indie宣布，因開發商Sandfall Interactive在開發過程使用了AI（人工智能）素材，所以將會撤銷了這2個獎項的得獎資格。

Six One Indie：使用生成式AI違反規定

「The Indie Game Awards 2025」規定，參賽作品在開發過程必須未使用任何生成式AI，否則被視為不符提名資格。Sandfall Interactive曾表示，未使用生成式AI，但頒獎當天則確認曾在製作過程中使用AI。Six One Indie表示，儘管《光與影：33 號遠征隊》是出色的遊戲，但有使用生成式AI的事實違反獎項規定。