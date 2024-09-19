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科技
2024-09-19 15:25:00

《槍彈辯駁》團隊新作《TRIBE NINE》參加10月Steam新品節！限時免費開放「死遊體驗版」

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《槍彈辯駁》團隊新作《TRIBE NINE》參加10月Steam新品節！限時免費開放「死遊體驗版」

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Akatsuki Games 與 Tookyo Games 攜手打造的《TRIBE NINE》將於 10 月 15 日參加 Steam 新品節，並推出限時「死遊體驗版」供全球玩家免費下載遊玩。

由《槍彈辯駁》團隊擔任世界觀原案設計

《TRIBE NINE》是一款生死一線×動作 RPG，玩家需經歷數不清的「死亡」，來領悟出致勝攻略，進而戰勝強大的敵人。這款遊戲由《槍彈辯駁》系列的製作團隊擔任世界觀的原案設計，玩家將與各具特色的少男少女們，在一個以多元美術風格精心打造的世界中探索，一起展開瘋狂且驚心動魄的冒險故事。

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免費開放超過 20 小時的遊戲內容

官方今日預告，將於 10 月 15 日登場的 Steam 新品節開放《TRIBE NINE》「死遊體驗版」，玩家只要於 Steam 新品節期間至遊戲 Steam 頁面即可免費下載遊玩。相較於 8 月的全球 β 測試，該版本已調整並改善了部分內容，玩家將可以體驗挑戰強敵的成就感。

《TRIBE NINE》「死遊體驗版」概要

支援平台：Steam

支援語言：日文、英文、繁體中文、簡體中文

舉辦時間：日本時間 2024 年 10 月 15 日（二）02:00 ～ 2024 年 10 月 22 日（二）23:59

參加方式：從遊戲 Steam 頁面即可下載體驗。

更多關於「死遊體驗版」的內容也將於近日陸續公開，敬請期待！

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