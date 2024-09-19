由《槍彈辯駁》團隊擔任世界觀原案設計

《TRIBE NINE》是一款生死一線×動作 RPG，玩家需經歷數不清的「死亡」，來領悟出致勝攻略，進而戰勝強大的敵人。這款遊戲由《槍彈辯駁》系列的製作團隊擔任世界觀的原案設計，玩家將與各具特色的少男少女們，在一個以多元美術風格精心打造的世界中探索，一起展開瘋狂且驚心動魄的冒險故事。