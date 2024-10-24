《波斯王子：失落王冠》銷量未達標團隊解散 育碧回應：部分員工轉至其他項目

據報導，因《波斯王子：失落王冠》銷量未達預期，育碧已解散了整個開發團隊。該遊戲自發售以來僅吸引了約30萬玩家，未能達到公司預期目標。

法國記者爆料 團隊已解散

法國記者Gautoz透露，遊戲背後的整個團隊已被解散，這一消息來自育碧Ubisoft 蒙彼利埃的多名開發者。雖然目前尚未有官方確認，但消息已引起廣泛關注。

育碧在接受Eurogamer採訪時，基本證實了這一消息。育碧表示，開發團隊目前仍在蒙彼利埃的育碧工作室工作，但他們已經轉至其他項目，將專業知識應用於新挑戰中。