《波斯王子：失落王冠》銷量未達標團隊解散 育碧回應：部分員工轉至其他項目

據報導，因《波斯王子：失落王冠》銷量未達預期，育碧已解散了整個開發團隊。該遊戲自發售以來僅吸引了約30萬玩家，未能達到公司預期目標。
法國記者爆料 團隊已解散
法國記者Gautoz透露，遊戲背後的整個團隊已被解散，這一消息來自育碧Ubisoft 蒙彼利埃的多名開發者。雖然目前尚未有官方確認，但消息已引起廣泛關注。
育碧在接受Eurogamer採訪時，基本證實了這一消息。育碧表示，開發團隊目前仍在蒙彼利埃的育碧工作室工作，但他們已經轉至其他項目，將專業知識應用於新挑戰中。
高級製作人：對團隊充滿自豪
《波斯王子：失落王冠》的高級製作人Abdelhak Elguess在接受Eurogamer採訪時表示：“我為育碧蒙彼利埃團隊所付出的努力和熱情感到無比自豪，他們創作了一款深受玩家和評論家喜愛的遊戲，我對它的長期成功充滿信心。”
Elguess還提到，《波斯王子：失落王冠》已完成其發售後的規劃，包括三個免費內容更新和一個已於九月發布的DLC。遊戲最近已在Steam上發售，並將於今年冬季登陸Mac平台。
育碧表示，大部分曾參與《波斯王子：失落王冠》的團隊成員已轉至其他項目，充分利用他們的專業知識。育碧對這個品牌充滿信心，期待未來為玩家帶來更多《波斯王子》的體驗。