《火影忍者：終極風暴》登陸手遊平台　在手機上展開忍道對戰

這款改編自《火影忍者》的 3D 動作遊戲，讓玩家能夠隨時隨地享受忍道對戰的樂趣。遊戲最佳化後的操作性，讓玩家能輕鬆上手，透過輕觸螢幕即可發動忍術和奧義，即使是首次接觸系列的玩家也能輕鬆享受。

重溫經典故事，挑戰多樣任務

玩家將可在終極任務模式中重溫鳴人少年時期的故事和經典戰鬥，並在木葉村自由探索，挑戰各種任務和迷你遊戲。自由對戰模式中，玩家可使用《火影忍者》少年篇中的 25 位角色及 10 位支援角色，享受多樣且震撼的忍術動作對戰。

新增功能，提升遊玩體驗

智慧型手機版還新增了多項功能，包括自動存檔、戰鬥操作模式選擇（休閒 / 手動）、戰鬥操作輔助功能（休閒模式專用）、任務重試功能等，讓玩家的遊玩體驗更加便利和流暢。