《英雄聯盟》世界大賽 Scout 出境受限　JDG Yagao 緊急替補

《英雄聯盟》2024 世界大賽即將開幕，但中國 LPL 賽區的 LNG 戰隊卻面臨重大挑戰。LNG 的當家中路選手 Scout 因與前東家 EDG 的訴訟糾紛，被限制出境，無法參加本次世界大賽。

鑑於此特殊情況，Riot Games 批准 LNG 緊急補充一名替補選手，由 JDG 的中路 YAGAO 代表 LNG 出戰世界大賽。

Riot Games 批准緊急替補

Riot Games 今日宣布，鑑於 Scout 的特殊情況，批准 LNG 緊急補充一名替補選手。JDG 的中路選手 Yagao 將代表 LNG 出戰 2024 世界大賽2。這一決定讓 LNG 能夠順利參賽，但也引發了部分網友的不滿，認為這樣的安排不公平。

Scout 與 EDG 的合同糾紛由來已久，雙方在一審判決後，EDG 對結果不滿，提出二審並申請限制 Scout 出境。這一限制使得 Scout 無法參加世界大賽，LNG 只能尋求替補選手。Riot Games 表示，這次的緊急替補方案是個案處理，並非解決陣容問題的首選方案。