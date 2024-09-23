《英雄聯盟》2024 世界大賽主題曲《沈重王冠》將由聯合公園獻唱

Riot Games 宣布重磅消息 Riot Games 宣布，《英雄聯盟》2024 世界大賽主題曲將由美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）演唱，歌曲名稱為《沈重王冠（Heavy is the Crown）》。這首歌的 MV 將於 9 月 24 日（星期二）晚上 11 時首度公開，讓全球玩家引頸期盼。

主題曲 MV 成為焦點 每年的《英雄聯盟》世界大賽主題曲 MV 一直是玩家們熱烈討論的話題。去年由 New Jeans 演唱的《GODS》搭配 MV，描述了 2022 年世界冠軍戰隊 DRX AD 選手 DEFT 追求冠軍的心路歷程，吸引了大量玩家的目光。今年，聯合公園的《沈重王冠》是否能再創話題高峰，值得期待。

聯合公園的重組與合作 這次合作對於聯合公園來說也是一個重要的里程碑。這支剛重組的搖滾天團，將以全新姿態為《英雄聯盟》世界大賽獻唱，勢必引起音樂與遊戲界的雙重關注。