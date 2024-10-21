《貓咪收集2》正式登場！　立即下載與可愛貓咪開始療癒之旅

Hit-Point 宣布，手遊新作《貓咪收集 2（ねこあつめ2）》已於 10 月 20 日在 App Store 及 Google Play 雙平台上架。這款遊戲是 2014 年推出的《貓咪收集》續作，前作累計下載量達 3,300 萬次，深受玩家喜愛。
全新功能與可愛貓咪
在《貓咪收集 2》中，玩家可以在自家庭院中放置「食物」和「道具」，吸引各種可愛的貓咪前來。除了觀察貓咪們的可愛行為，還新增了許多新功能。例如，玩家可以拜訪其他玩家的庭院，或邀請他人到自己的庭院，享受更多互動樂趣。
道具保養與修理
遊戲中，部分道具會隨著使用次數變得老舊，貓咪對這些道具的反應也會有所不同。玩家可以透過保養和修理道具，讓它們煥然一新，並觀察貓咪們對新舊道具的不同反應。
道具保養與修理
遊戲中，部分道具會隨著使用次數變得老舊，貓咪對這些道具的反應也會有所不同。玩家可以透過保養和修理道具，讓它們煥然一新，並觀察貓咪們對新舊道具的不同反應。
月費制服務與特別貓咪
《貓咪收集 2》還提供了月費制服務，讓玩家可以迎接支援貓咪「小幫手」或專屬的特別貓咪「我的貓咪」。這些特別貓咪擁有獨特的外觀和行為，為玩家帶來更多驚喜。
立即下載，開始療癒之旅
《貓咪收集 2》已於 App Store 及 Google Play 商店推出，快來下載，與可愛的貓咪們度過幸福療癒的時光吧！
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『ねこあつめ２』が配信開始いたしました。— ねこあつめ公式 (@nekoatsume_tw) October 20, 2024
新しいねこあつめを、ごゆるりとお楽しみください。
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