「辦公桌恩物」 Wave Keys無線人體工學鍵盤 告別痠痛辦公手

長期坐在電腦前工作，需要維持同一個姿勢工作，大家會比較重視肩頸、腰椎痛問題，卻忽視了手腕出現的不適。Logitech日前推出ERGO系列最新無線人體工學鍵盤「Wave Keys」獨特的波浪型設計，配搭環保物料的厚軟墊掌托，讓手腕不再有痠痛感；「Wave Keys for Business」擁有安全、穩定無線設備連接，快捷鍵輕鬆切換辦公裝置，簡直是辦公室人士的恩物。

Wave Keys推出三種經典顏色，石墨色、珍珠白色和玫瑰色*可供選購，就算在任何工作空間、任何裝置一樣很百搭。以再生塑膠物料製成的Wave Keys，呈現波浪形外觀設計，連接鍵盤的掌托則使用了記憶泡棉、高密度泡棉及針織物包裹物，三層式厚軟墊墊著手腕處，即使需要長時間維持同一手勢使用鍵盤，手腕亦不會有痠痛的感覺。

為了讓使用者可以方便辦公，Logitech推出了內置Logi Options+程式，讓使用者可以根據個人喜好自訂快捷鍵，無論是開啓「請勿打擾」功能、播放最喜愛的音樂Playlist等等，只要自訂鍵盤功能，只需一個鍵即可完成指定操作。使用者還可以透過Easy-Switch鍵，一個鍵輕鬆自由切換控制Desktop、Laptop、Tablet裝置，用同一個鍵盤製作PowerPoint、回覆Email，絕對沒有問題。

辦公桌要乾淨簡潔，工作時才會做得舒服，Wave Keys除了可以用藍牙連接外，更內設Logi Bolt接收器連接其他裝置。即使身邊很多無線設備，Wave Keys亦不會受其他無線裝置影響，開會時需要打記錄會議的話，就不用擔心會突然顯示「連接被中斷」。