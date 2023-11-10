熱門搜尋:
床蝨 SmartPLAY康體通 雙11 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-10 12:30:00

「辦公桌恩物」 Wave Keys無線人體工學鍵盤 告別痠痛辦公手

分享：
「辦公桌恩物」 Wave Keys無線人體工學鍵盤 告別痠痛辦公手

「辦公桌恩物」 Wave Keys無線人體工學鍵盤 告別痠痛辦公手

長期坐在電腦前工作，需要維持同一個姿勢工作，大家會比較重視肩頸、腰椎痛問題，卻忽視了手腕出現的不適。Logitech日前推出ERGO系列最新無線人體工學鍵盤「Wave Keys」獨特的波浪型設計，配搭環保物料的厚軟墊掌托，讓手腕不再有痠痛感；「Wave Keys for Business」擁有安全、穩定無線設備連接，快捷鍵輕鬆切換辦公裝置，簡直是辦公室人士的恩物。

全新上市Wave Keys 經典顏色可供選購 「feel the wave」告別痠痛 職享放鬆

全新上市Wave Keys 經典顏色可供選購 「feel the wave」告別痠痛 職享放鬆

Wave Keys推出三種經典顏色，石墨色、珍珠白色和玫瑰色*可供選購，就算在任何工作空間、任何裝置一樣很百搭。以再生塑膠物料製成的Wave Keys，呈現波浪形外觀設計，連接鍵盤的掌托則使用了記憶泡棉、高密度泡棉及針織物包裹物，三層式厚軟墊墊著手腕處，即使需要長時間維持同一手勢使用鍵盤，手腕亦不會有痠痛的感覺。

為了讓使用者可以方便辦公，Logitech推出了內置Logi Options+程式，讓使用者可以根據個人喜好自訂快捷鍵，無論是開啓「請勿打擾」功能、播放最喜愛的音樂Playlist等等，只要自訂鍵盤功能，只需一個鍵即可完成指定操作。使用者還可以透過Easy-Switch鍵，一個鍵輕鬆自由切換控制Desktop、Laptop、Tablet裝置，用同一個鍵盤製作PowerPoint、回覆Email，絕對沒有問題。

辦公桌要乾淨簡潔，工作時才會做得舒服，Wave Keys除了可以用藍牙連接外，更內設Logi Bolt接收器連接其他裝置。即使身邊很多無線設備，Wave Keys亦不會受其他無線裝置影響，開會時需要打記錄會議的話，就不用擔心會突然顯示「連接被中斷」。

Ad Block

曾獲得美國人體工學認證的Wave Keys及Wave Keys for Business無線人體工學鍵盤，可與Lift人體工學垂直滑鼠搭配使用，現在只是定價港幣$699，價錢低、功能多，非常適合各位辦公室人士選用，大家千萬不要錯過。

 

*玫瑰色將預計2024年春季開始發售。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受