$2000有找最啱學習煲劇 平板實試 HONOR Pad X9a

HONOR Pad X9a的金屬銀灰色機身時尚精緻。

平板電腦已成為日常基本配備，大屏幕睇片打機及文書處理，比使用手機體驗更佳。這部全新HONOR Pad X9a以入門級價錢及規格，集合輕便、靚芒、長續航及實用功能等優點於一身，不用二千元作學習或睇片用都抵玩。 HONOR Pad X9a只有475克重和6.77毫米厚度，拿出街仍然輕便，連智能藍牙鍵盤重量都可接受。淺金色的金屬機身有質感，優雅堅固，後置800萬像素相機及前置500萬像素鏡頭，攝影雖不算頂級，但紀錄、視像通話及會議都足夠應付。亦勝在配備256GB大容量內存，支援35W快充的8300mAh電池，待機時間多達70天，足夠日常使用。

2.5K護眼屏幕 平板的11.5吋2.5K屏幕色彩鮮明，120Hz高刷新率在睇片及打機都見流暢，不過始終只屬TFT LCD，不及OLED般銳利，但視覺效果都不算差。除了TÜV Rheinland低藍光認證及無頻閃屏認證，智能律動光技術能模擬自然光的動態變化，達到護眼效果，長時間使用減少不適。 搭載Snapdragon 685 4G Mobile Platform，可作多工處理及基本AI操作，包括手寫字跡調整可美化手寫筆記，記事語音文字轉換可將語音即時轉換文字，手寫公式轉換數字文案功能。另亦有靈動膠囊及智能建議等，但就缺少AI執相、生成文案等功能。要用盡大屏優勢，分割屏幕可以同時使用兩個應用程式，浮動視窗可將App變成視窗自行調節大小和移動。