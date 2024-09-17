《FAIRY TAIL 魔導少年》爆裂沙灘排球上線 來場混亂的魔法沙灘排球吧！

講談社 Game Creator’s Lab 宣布，以《FAIRY TAIL 魔導少年》為主題的獨立遊戲製作企劃「FAIRY TAIL INDIE GAME GUILD」第 2 彈《魔導少年 爆裂沙灘排球》於今日正式上線。

《魔導少年 爆裂沙灘排球》是一款魔法沙灘排球對戰遊戲，玩家將操控《魔導少年》中的經典角色，體驗一場萬事皆有可能、極度混亂的魔法大混戰。菲歐烈王國今年也舉辦了沙灘排球大賽，每當伊修迦爾的魔導士們聚集在一塊，沙灘便會化為灼熱的戰場，被混沌的漩渦給吞噬。遊戲支援單人與多人遊玩模式，玩家可以透過本地或是 Steam 遠端暢玩功能展開 2V2 對戰。

本作的基本規則與沙灘排球一致，不過場地上將會有散落著「醚結晶」，玩家可以透過蒐集它們累計能量條，以施展魔法攻擊。當某一方得分時魔法將持續上漲，魔法攻擊將不斷新增各種變化，比賽的混沌程度也將隨遊戲進程持續加速。遊戲中登場魔法總數共計 100 種，激烈又混亂的攻擊不斷疊加，把整片沙灘都捲入這片混亂與爆笑的漩渦之中吧！

經典角色集結

妖精尾巴、劍咬之虎、蛇姬之鱗、青色天馬等……來自《魔導少年》整片大陸的魔導士們都將集結於此。玩家可以從共 32 人中選出 2 人，打造出一支只屬於你的隊伍，來場盛夏中的沙灘排球對決。

商品資訊

遊戲名稱：魔導少年 爆裂沙灘排球

對應平台：Steam

支援語言：日語、英語、簡體中文、繁體中文、法語、韓語、泰語

建議售價：港幣 46 元（實施為期一周的 20% OFF 限時首發折扣・港幣 36.8 元）

遊玩人數：1～4 人