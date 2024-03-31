《GTA 6》延遲到26年推出 打亂PS5 Pro銷售計劃？

Rockstar在去年12月發布了《GTA 6》的預告片，在YouTube上獲得了1.8億的觀看次數，成為史上最受歡迎的遊戲預告片。原本計劃在2025年春季正式推出遊戲，但最近有內部知情人士透露，很有可能延遲到2026年才能正式推出。

據內部知情人士透露，由於《GTA 6》的遊戲開發進度嚴重落後，Rockstar高層從4月開始取消了在家工作的政策，強制要求員工返回辦公室工作，以確保遊戲開發進度不再延遲。然而，根據目前的開發進度來看，《GTA 6》很有可能最快等到2025年底，甚至可能要到2026年才能正式推出。

Red Dead Redemption 2亦經過三次延遲，最終延遲到了2018年才正式推出

然而，熟悉Rockstar遊戲的粉絲們對於Rockstar的完美主義早已經司空見慣。這種情況就像是5年前的《Red Dead Redemption 2》一樣。最初在2016年公布遊戲預告片，原本計劃在2017年正式推出。但最終經過三次的延遲，遊戲最終延遲到了2018年才正式推出。而《GTA 6》的前作《GTA V》也經歷過類似的情況，因為開發進度延遲了半年才推出。對於這種延遲情況，Rockstar的遊戲迷們早已經習以為常。

據傳SONY原本計劃在年底推出PS5 Pro，以搭配《GTA 6》的推出並推動其銷量。