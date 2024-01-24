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科技
2024-01-24 18:22:00

《Palworld》上市五日賣出七百萬份　新遊戲Steam逾百萬人上線

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電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖)

電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖)

由日本公司Pocketpair開發的新遊戲《Palworld》，在出售前曾被批評是「抄襲」《精靈寶可夢》的遊戲，然而自釋出遊戲影片後，引起更多玩家的注意。在上周五（19日）發售以來，5日間已累積賣出達700萬份，而且每日在Steam上線的玩家亦有達過百萬人，是Steam平台史上第6隻全球百萬人同時上線的遊戲。

 

Steam平台顯示，《Palworld》的上線人數達180萬人。(網頁截圖)

Steam平台顯示，《Palworld》的上線人數達180萬人。(網頁截圖)

《Palworld》自公開以來，曾被玩家評為「抄襲」《精靈寶可夢》的遊戲，因而被網民表示要作出抵制。然而遊戲其後推出遊玩影片，也讓玩家看到這款遊戲的與別不同。遊戲的介紹指，遊戲內有多達100種以上的寵物供收集及育成，並作為一種異世界的生存遊戲，在集合捕捉寵物、冒險、射擊、模擬育成等原素在內，遊戲在開售的首5日，已賣出逾700萬份的成績。

有可能登陸PS平台

然而，《Palworld》遊戲目前只供PC以及X box平台遊玩，不過日本版福布斯就指，遊戲開發廠商的Pocketpair表示，雖然目前未有在PS平台的開發計劃，但是在優先體驗後，表示會檢視情況，再作出決定。福布斯指遊戲有機會登陸PS平台，不過由於X box一般有一年的合約，故此要正式登陸PS仍需要一段時間。至於任天堂Switch方面，福布斯指廠商未有提及，加上遊戲在Switch平台推出難度較高，加上有曾被指「抄襲」《精靈寶可夢》，任天堂也表示會審視有關遊戲再決定是否採取法律行動，故要登陸Switch可能性不大。

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電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖) 電腦遊戲《Palworld》開售五日賣出700萬份。(影片截圖)
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