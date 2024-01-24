《Palworld》上市五日賣出七百萬份　新遊戲Steam逾百萬人上線

由日本公司Pocketpair開發的新遊戲《Palworld》，在出售前曾被批評是「抄襲」《精靈寶可夢》的遊戲，然而自釋出遊戲影片後，引起更多玩家的注意。在上周五（19日）發售以來，5日間已累積賣出達700萬份，而且每日在Steam上線的玩家亦有達過百萬人，是Steam平台史上第6隻全球百萬人同時上線的遊戲。

《Palworld》自公開以來，曾被玩家評為「抄襲」《精靈寶可夢》的遊戲，因而被網民表示要作出抵制。然而遊戲其後推出遊玩影片，也讓玩家看到這款遊戲的與別不同。遊戲的介紹指，遊戲內有多達100種以上的寵物供收集及育成，並作為一種異世界的生存遊戲，在集合捕捉寵物、冒險、射擊、模擬育成等原素在內，遊戲在開售的首5日，已賣出逾700萬份的成績。