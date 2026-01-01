免 VPN 即玩 ChatGPT、Gemini！解鎖 AI 地區限制，Google Gemini App 竟然用到？

對於身在香港的網友或需要運用AI工具工作的用戶而言，連接ChatGPT或Google Gemini等熱門平台往往受地區限制，必須依賴VPN翻牆才能使用，過程繁複之餘，連線速度與穩定性亦未必有保證。

SmarTone 於日前宣布全港首推「AI Connect」服務，主打無須安裝任何第三方VPN軟件，即可直接連線全球熱門AI平台 。筆者近日親身以「AI Connect」服務進行測試，只需使用 SmarTone 網絡，確實能夠秒速直連各大 AI 工具，過程相當方便。

最大優勢在於「無憂體驗」

以往用戶要使用生成式 AI，往往要面對繁瑣的 VPN 設定，除了要手動切換地區伺服器，更可能面臨私隱外洩的風險。SmarTone 這次推出的「AI Connect」正是針對此痛點，透過專屬網絡讓用戶直接連接全球 AI 平台，包括網頁版的 ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等 。