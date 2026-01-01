免 VPN 即玩 ChatGPT、Gemini！解鎖 AI 地區限制，Google Gemini App 竟然用到？

對於身在香港的網友或需要運用AI工具工作的用戶而言，連接ChatGPT或Google Gemini等熱門平台往往受地區限制，必須依賴VPN翻牆才能使用，過程繁複之餘，連線速度與穩定性亦未必有保證。
SmarTone 於日前宣布全港首推「AI Connect」服務，主打無須安裝任何第三方VPN軟件，即可直接連線全球熱門AI平台 。筆者近日親身以「AI Connect」服務進行測試，只需使用 SmarTone 網絡，確實能夠秒速直連各大 AI 工具，過程相當方便。
最大優勢在於「無憂體驗」
以往用戶要使用生成式 AI，往往要面對繁瑣的 VPN 設定，除了要手動切換地區伺服器，更可能面臨私隱外洩的風險。SmarTone 這次推出的「AI Connect」正是針對此痛點，透過專屬網絡讓用戶直接連接全球 AI 平台，包括網頁版的 ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等 。
這項服務的最大優勢在於「無憂體驗」，用戶無須頻繁開關 VPN 或處理連線不穩的問題，同時可以如常瀏覽其他本地網站，真正實現無縫的網絡切換 。
筆者實際以 SmarTone 的「AI Connect」服務進行測試，在不開啟任何 VPN 應用程式的狀態下，直接透過手機瀏覽器進入 ChatGPT 及 Google Gemini 網頁版，發現連線過程暢通無阻，回應速度亦與本地瀏覽網站無異。
直接使用應用程式版本
值得一提的是，雖然官方資料主要提及支援網頁版AI工具 ，但在筆者的實測中，發現Google Gemini的應用程式版本（App）同樣能夠在SmarTone網絡下直接使用，這對於習慣使用手機App的用戶來說絕對是一大驚喜，大幅提升了日常使用AI進行學習、翻譯或內容創作的便利性。
在收費模式方面，SmarTone用戶只需月費$28即可選用此服務。為了推廣這項新功能，SmarTone更推出新客戶優惠，凡上台選用$149或以上的指定5G服務計劃，即可享首年免費使用「AI Connect」服務 。對於希望省去VPN設定煩惱、追求穩定AI連線體驗的用戶，這項服務提供了一個安全且具性價比的選擇，有效降低了大眾使用高階AI工具的門檻 。
文章獲Mobile Magazine授權轉載