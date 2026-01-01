熱門搜尋:
科技
出版：2026-Jan-12 11:33
更新：2026-Jan-12 11:33

IG疑資料外洩用戶需重置密碼　官方表示帳戶「安全」

IG01

IG被指用戶資料被洩露，因此收到重置密碼的電郵。

近日不少用戶最近收到大量來自Instagram的密碼重置請求，防毒軟體公司Malwarebytes最初報道稱，Instagram發生資料洩露，導致1750萬用戶的「敏感資訊」洩露。 Malwarebytes還補充說，洩漏的資訊包括IG用戶名、實際地址、電話號碼、電子郵件地址等等。然而，Instagram表示並未發生資料洩露，用戶帳號「安全無虞」。

IG02

Instagram在官方X作出回應。

官方稱已修復漏洞

Malwarebytes在聲明中補充，聲稱這些資料已在暗網上出售，並可能被網路犯罪分子濫用。」該公司在例行暗網掃描中發現了此次資料外洩事件，並表示該事件與2024年Instagram API洩露事件有關。

據報道，這次資料外洩事件導致用戶收到多封來自Instagram的密碼重設郵件。 Malwarebytes指出，洩漏的資訊可能導致更嚴重的攻擊，例如網路釣魚或帳戶盜用。

Instagram在X上公告，用戶可以忽略這些要求重置密碼的郵件，他們表示：「我們修復了一個漏洞，該漏洞允許外部人員請求部分用戶的密碼重置郵件，我們的系統沒有遭到入侵，您的Instagram帳戶是安全的。」

雖然Instagram聲稱這並非資料洩露，但其母公司過去曾試過資料外洩事件。如果尚未啟用雙重驗證並更改密碼，建議盡快啟用，並可透過Meta的帳戶中心查看哪些裝置已登入Instagram帳號。

消息來源：Engadget

