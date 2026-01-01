Amazon發布新款電子書Kindle Scribe Colorsoft　11吋可書寫彩色顯示屏

Amazon在CES 2026發布了最新款的電子筆記簿及電子書，配備全新11吋Colorsoft顯示屏，帶有前置光源、內建筆記本、AI工具，並支援雲端服務，現已在美國開售。

Colorsoft顯示屏僅5.4毫米厚及400克重，備有前光燈，黑白解像度為300ppi、彩色為150ppi。11吋氧化物顯示器可提供高對比度、類似紙張的表面及色彩，使書寫感覺就像在紙上用真正的墨水書寫一樣，質感紋理表面如同紙張，反應速度快速，帶來自然流暢的書寫體驗，書寫時不會出現分散注意力的閃光，而且有護眼效果。

隨附的觸控筆無需充電，從10種筆色、5種螢光筆顏色以及帶漸變和疊加效果的著色工具中選擇，按住筆側面的按鈕即可顯示或切換的書寫工具。閱讀同時做筆記，可在頁邊空白處或是電子書頁上用彩色筆書寫、劃線和高亮顯示添加註釋。

Amazon Kindle Scribe如簡單的筆記型電腦，內建AI驅動工具的筆記本，有人工智能搜尋、總結、修飾文字、轉換文字格式等功能。只需寫在書本或Microsoft Word文件中開始書寫，Active Canvas會自動調整文字位置，同時亦可在頁邊空白處做筆記。文件亦可直接從Google雲端硬碟和Microsoft OneDrive匯入到裝置上進行標記，並匯出到Microsoft OneNote。

作為電子書當然亦可以進行閱讀，AI閱讀功能可在數千部暢銷系列小說摘要出劇情回顧，未來更會推出無劇透的「故事概要」和「向本書提問」功能，可回答書中的問題。

Amazon Kindle Scribe暫時只於美國發售，提供石墨灰及無花果紫兩款配色。價錢不算親民，32GB定價$629.99美元、64GB定價$679.99美元，折合分別約$4910及$5299港元，比起iPad或一般平板更貴，但就能享受無干擾的電子墨水閱讀和書寫體驗。