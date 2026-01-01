Galaxy S26 2月有得買？傳Samsung於發布會後兩星期開賣

根據最新流出的消息，Samsung年度旗艦 Galaxy S26 系列手機的上市時程已經初步曝光。Galaxy Unpacked 發布會預計會在 2026年1月底舉行，但消費者可能需要多等待一段時間才能正式入手新機。 目前的行業消息指出，Galaxy S26 系列的正式開售日期將定於發布會後約兩周。這種安排與過往幾代產品的節奏大致相符，旨在為全球預售活動預留充足的時間，讓各地的電訊商及零售渠道完成物流部署。

Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra手機效果圖

Galaxy S26 Ultra 成焦點 在產品規格方面，市場預期 Galaxy S26 Ultra 將繼續擔任領軍角色，除了搭載最新的高效能處理器外，在影像系統及顯示技術上亦會有顯著提升。此外，三星這次似乎會更著重於軟體系統與 AI 功能的整合，務求在硬體規格競爭之餘，提供更流暢的使用體驗。

對於正考慮換機的用戶而言，目前的爆料訊息提供了一個清晰的參考時間表。儘管發布會即將舉行，但有意入手首批新機的朋友，建議預留 2 月上旬的預算，並留意屆時各大零售商提供的預購優惠。隨著發布日期臨近，更多關於 Galaxy S26 系列的具體定價與顏色選擇將會陸續揭曉。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載