Galaxy S26+、A37 及 A57 5G 規格曝光 中階手機都有45W快充

近期 Samsung下一代新手機的消息頻傳，隨著發表時間接近，更多技術細節也相繼浮出水面。根據海外認證機構 TUV 最新流出的資料顯示，SASMUNG 旗下即將推出的旗艦型號 Galaxy S26+，以及兩款中階生力軍 Galaxy A37 5G 與 Galaxy A57 5G，其電池容量與快充規格已初步落實。

根據認證文件內容，Galaxy S26+ 的電池額定容量標註為 4,755 mAh，預計在市場行銷時將與前代型號看齊，標榜為 4,900 mAh 的典型容量。在充電效率方面，這款旗艦型號將維持 45W 有線快充規格，確保使用者能獲得穩定的補電速度。

而在中階產品線部分，兩款 A 系列新機的規格也有顯著進步。Galaxy A37 5G 搭載了額定容量 4,905 mAh 的電池，預期對外宣傳時會以 5,000 mAh 或 5,100 mAh 為主。