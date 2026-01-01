Apple和Google已證實，將使用Google Gemini的模型來支援新版Siri和其他生成式人工智能功能。Apple在2024年WWDC大會上首次展示了Siri的genAI版本，2025年3月，Apple表示將把Siri的重大更新推遲到今年，但Apple似乎還沒有準備好公開發布功能更強大的語音助理版本，新AI功能亦見停滯不前，有Google協助相信會帶來更強推動力。

兩巨頭發布了一份聯合聲明：「Apple和Google已達成一項多年合作協議，根據該協議，下一代Apple基礎模型將基於Google的Gemini模型和雲端技術。這些模型將有助於支持未來的Apple Intelligence功能，包括今年即將推出的更加人性化的Siri。

Apple認定Google的人工智能技術為Apple提供了最強大的基礎，並對它將為Apple用戶帶來的創新體驗感到興奮。Apple Intelligence將繼續在Apple設備和私有雲端運算環境中運行，同時保持業界領先的私隱標準。」

今年6月，有報告指出Apple正在考慮與OpenAI和Anthropic合作開發Siri。目前作為Apple Intelligence的一部分，Siri語音助理可以利用ChatGPT處理某些查詢。兩個月後，Google也成為潛在的合作夥伴。到了11月傳聞愈演愈烈，有報道稱Apple可能會使用定製版的Gemini構建新版本Siri，運行在其私有雲計算伺服器上，有傳Apple將為此每年向Google支付約10億美元。