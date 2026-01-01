LEGO和Pokemon（寶可夢）正式發布備受期待的首個Pokemon聯乘系列套裝，以遊戲品牌30年歷史中最具代表性的Pokemon為原型，將於2月27日正式發售，未來更預告會有全新Smart Brick版本的套裝。可惜的是因為版權問題，亞洲地區包括香港、中國、台灣及新加坡將不會發售，要入手就要在日本或歐美購買。

首批推出的3款套裝將5隻深受粉絲喜愛的小精靈，包括皮卡超、伊布、奇異花、噴火龍和水箭龜，將以LEGO顆粒的形式重現。因為拼砌複雜，這個系列竟然是為成人而設。3款售價由$59.99美元至$649.99美元，折合約為$468至$5069港元。

當中最具代表性的Pokemon－LEGO Pokemon比卡超和精靈球套裝，可以砌出比卡超從精靈球中躍出準備戰鬥的姿態，包含2050件顆粒的套裝，以黑色避雷針形狀的底座，套裝中還隱藏著一些彩蛋，例如底座上顯示的「25」，代表比卡超的圖鑑編號。伊布套裝則有587個顆粒，以生動的細節栩栩如生地呈現在玩家面前。

另外還有一款將奇異花、噴火龍和水箭龜三合一的套裝，為LEGO有史以來最大的展示套裝之一。包含6838個零件，首次以LEGO形式展現Pokemon的進化形態，忠實地還原設計，且各自擁有獨特的可動關節。可單獨展示，也可組合擺放在底座上。