熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-13 17:03
更新：2026-Jan-13 17:03

MONDO On-Ear Freestyle Y2K復古透明耳機　霧黑色限量上市

分享：
MONDO On-Ear Freestyle推出全新霧黑色冬日版本，限量3000副。

MONDO On-Ear Freestyle推出全新霧黑色冬日版本，限量3000副。

adblk4

MONDO by Defunc這個來自瑞典的品牌，去年一款On-Ear Freestyle復古設計透明耳機成為了潮人文青必備之物。早前更推出了全新霧黑色冬日版本，黑色透明機身附送全新黃色耳罩海綿，全球限量3000副，80年代風格跟大熱Netflix神劇《怪奇物語》中Max用的款式有點相似。

MONDO On-Ear Freestyle透明黑色設計可看到內部結構。 MONDO On-Ear Freestyle不鏽鋼頭帶可伸縮調校。 MONDO On-Ear Freestyle的左右耳罩外殼可調校音量及選歌。

80年代設計

On-Ear Freestyle設計靈感源自便攜式卡帶Walkman時代的耳機，機身小巧輕盈，只有78g重，戴上頭沒有負擔。Limited Edition霧黑限量版本繼續保留經典金屬頭帶設計，可伸縮調校的不鏽鋼頭帶內，穩固收藏連接線，輕鬆調校尺寸。

adblk5

機身換上首度亮相的霧黑色外觀，更加耐看。機身左右兩邊耳罩外殼分別為音量及選歌功能，一扭調校音量，相當有質感。裝在機上的海綿，亦換上嶄新灰色配搭，並附送一對全新黃色及一對品牌經典橙色共3款海綿，讓用家自由配搭，盡顯個人風格。

MONDO On-Ear Freestyle霧黑色包含3對耳綿。 MONDO On-Ear Freestyle內置36mm動圈單元。 MONDO On-Ear Freestyle以USB-C充電。

平衡層次音色

耳機採用36mm動圈單元，配合全新開發獨特結構，防止聲音洩漏，同時控制聲學效果帶來更深的低音表現，音質算是不錯。雖然沒有任何降噪功能，不過音色亦算有層次感，高中低音清晰均衡，亦可以透過專用App選擇不同風格如流行曲、搖滾的調音，用來聽懷舊金曲更有感覺。

adblk6

耳機採用藍牙5.3傳輸規格，另配備ENC咪高峰可作通話。內置電池約有28小時續航力，充電時間約1.5小時。價錢只需$699，買來作Y2K潮物亦抵玩。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務