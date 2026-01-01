MONDO On-Ear Freestyle Y2K復古透明耳機　霧黑色限量上市

MONDO On-Ear Freestyle推出全新霧黑色冬日版本，限量3000副。

MONDO by Defunc這個來自瑞典的品牌，去年一款On-Ear Freestyle復古設計透明耳機成為了潮人文青必備之物。早前更推出了全新霧黑色冬日版本，黑色透明機身附送全新黃色耳罩海綿，全球限量3000副，80年代風格跟大熱Netflix神劇《怪奇物語》中Max用的款式有點相似。

80年代設計 On-Ear Freestyle設計靈感源自便攜式卡帶Walkman時代的耳機，機身小巧輕盈，只有78g重，戴上頭沒有負擔。Limited Edition霧黑限量版本繼續保留經典金屬頭帶設計，可伸縮調校的不鏽鋼頭帶內，穩固收藏連接線，輕鬆調校尺寸。

機身換上首度亮相的霧黑色外觀，更加耐看。機身左右兩邊耳罩外殼分別為音量及選歌功能，一扭調校音量，相當有質感。裝在機上的海綿，亦換上嶄新灰色配搭，並附送一對全新黃色及一對品牌經典橙色共3款海綿，讓用家自由配搭，盡顯個人風格。

平衡層次音色 耳機採用36mm動圈單元，配合全新開發獨特結構，防止聲音洩漏，同時控制聲學效果帶來更深的低音表現，音質算是不錯。雖然沒有任何降噪功能，不過音色亦算有層次感，高中低音清晰均衡，亦可以透過專用App選擇不同風格如流行曲、搖滾的調音，用來聽懷舊金曲更有感覺。

耳機採用藍牙5.3傳輸規格，另配備ENC咪高峰可作通話。內置電池約有28小時續航力，充電時間約1.5小時。價錢只需$699，買來作Y2K潮物亦抵玩。