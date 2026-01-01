Galaxy S26Ultra Geekbench 跑分曝光！S8 Gen 5 數據驚人

踏入 2026 年，市場對於 Samsung年度旗艦 Galaxy S26 系列手機的關注度達到新高。近日在 Geekbench 跑分數據庫中，已正式出現了該系列機型的測試成績。這項數據不僅揭示了新機的核心硬體實力，更證實了 SAMSUNG 在頂級型號與標準版機型上，依然維持針對不同市場需求而配置不同處理器的產品策略。

Snapdragon 8 Gen 5分數理想

從最新流出的資料顯示，代號 SM-S948B 的頂級旗艦 Galaxy S26 Ultra 搭載了代號為「Sun」的最新一代 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。其跑分表現相當強勁，單核得分穩定落在 3,400 分左右，多核得分更一舉超越 10,000 分大關，顯示新一代晶片在架構優化後，運算速度與多工處理能力已達到行動裝置的新高點。此外，該機配備了 12GB RAM 並運行最新的 Android 16 系統，顯示其軟硬體調優已趨於成熟。