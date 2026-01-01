Galaxy S26Ultra Geekbench 跑分曝光！S8 Gen 5 數據驚人

踏入 2026 年，市場對於 Samsung年度旗艦 Galaxy S26 系列手機的關注度達到新高。近日在 Geekbench 跑分數據庫中，已正式出現了該系列機型的測試成績。這項數據不僅揭示了新機的核心硬體實力，更證實了 SAMSUNG 在頂級型號與標準版機型上，依然維持針對不同市場需求而配置不同處理器的產品策略。
Snapdragon 8 Gen 5分數理想
從最新流出的資料顯示，代號 SM-S948B 的頂級旗艦 Galaxy S26 Ultra 搭載了代號為「Sun」的最新一代 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。其跑分表現相當強勁，單核得分穩定落在 3,400 分左右，多核得分更一舉超越 10,000 分大關，顯示新一代晶片在架構優化後，運算速度與多工處理能力已達到行動裝置的新高點。此外，該機配備了 12GB RAM 並運行最新的 Android 16 系統，顯示其軟硬體調優已趨於成熟。
另一方面，定位基本款的 Galaxy S26（代號 SM-S941B）跑分數據也同步亮相。資料指出，特定市場版本將搭載代號疑似為 Exynos 2600 的 Samsung自研處理器，並採用 10 核心架構設計，主頻最高達到 3.5GHz。儘管在絕對跑分數據上與 Ultra 版所採用的 Snapdragon 平台略有差異，但隨著 SAMSUNG 製程技術的改進，這顆新晶片在能效控制上的表現將成為標準版的一大看點。隨著核心規格基本定調，後續市場將更期待 SAMSUNG 如何利用這強大的效能來推動更進階的 AI 應用體驗。
