科技
出版：2026-Jan-14 20:38
更新：2026-Jan-14 20:38

HONOR屯門體驗店開幕優惠　必搶$199智能手錶、$99耳機

HONOR屯門體驗店現已開幕，首周進行多項優惠及大送贈品。

HONOR第4間體驗店在屯門V city正式開幕，由即日起至1月21日在店內展開「超值搶購週」，指定產品即可享驚喜優惠價格；另外全線體驗店亦於同日推出「開幕多重賞」及「即開即賞」禮遇，購買任何產品均送禮物。

HONOR屯門體驗店展示各款旗艦手機、平板、智能穿戴甚至家電系列。 HONOR屯門體驗店推出多項新店開幕優惠。 HONOR新產品Watch 5 Ultra現已登場。 另一款全新智能手錶HONOR Watch Fit。 HONOR亦開始推出小型家電，包括這款新的氣炸鍋。 店內特設手機前後屏貼膜服務，只需$100即可自選不同設計。

全線產品齊備

HONOR體驗店展示了品牌多款產品，包括最新上市的旗艦手機HONOR Magic8 Pro、人氣摺機Magic V5等，全部可以拿上手試玩體驗。今次開店亦帶來全新登場的產品，包括兩款智能手錶HONOR Watch 5 Ultra及HONOR Watch Fit；以及家品系列HONOR CHOICE空氣炸鍋，還有各種智能穿戴如耳機及手錶。

HONOR由即日起至1月21日在店內展開「超值搶購週」，只限屯門店供應。 HONOR Watch 4優惠價$499。 HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro優惠價$199。 HONOR Earbuds Open優惠價$599。 HONOR Earbuds 3 Pro優惠價$599。 HONOR Earbuds X6優惠價$99。 HONOR CHOICE WOF高速風筒Pro優惠價$299。

每日限定特價產品

HONOR屯門體驗店限定的超值搶購週，部份產品更低至1折發售。最抵買包括有1月16日的HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro智能手錶，原價$699，優惠價$199；1月19日的HONOR Earbuds X6，原價$369，優惠價$99；即日起至1月21日更有HONOR SuperCharge快速充電組合（Max 22.5W），1折價只需$19。

HONOR全線體驗店推出「即開即賞」，購買任何產品即送禮物。 「即開即賞」禮品豐富。 HONOR全線體驗店亦有加購優惠。

全線分店優惠

另外HONOR全線體驗店「即開即賞」禮遇再度歸來，由即日起至1月31日，HONOR任何一間體驗店購買任何手機、平板或電腦，即可參與「即開即賞」活動，禮物包括有價值$499的HONOR CHOICE Earbuds Clip、HONOR黑色菱格背包、HONOR CHOICE Earbuds S8等。

另外亦可以優惠價加購指定產品，包括$199換原價$799的HONOR CHOICE頭戴式耳機Pro、價值$699的HONOR CHOICE可摺疊鍵盤以及價值$699的HONOR CHOICE 20000mAh 66W JOWAY行動電源等等。

HONOR 400 Pro x Molly 20週年限定版禮盒造型細緻可愛。 禮盒內有特別版手機殼以及多款精品。 最實用的是可磁吸著手機背的鏡燈及手機繩。

聯乘POPMART Molly禮盒

HONOR同時宣佈與POPMART攜手推出「HONOR 400 Pro x Molly 20週年限定版禮盒」，紙盒燈包裝精美，更有特別版手機殼、手機掛繩、磁吸鏡燈，另包含多款印有Molly可愛形象的小物，包括邀請函、彩窗透卡、定制取卡針、膠片貼紙、利是封及對聯冰箱貼等。由2月1日起，凡購買HONOR 400 Pro，即送限量版「HONOR 400 Pro x Molly 20週年限定版禮盒」，價錢不變，粉絲值得入手。

HONOR屯門體驗店
地址：屯門鄉事會路83號V city MTR層M90-C號鋪
電話：3589 6978
營業時間：11am-9pm

