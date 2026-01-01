小米REDMI Note 15 Series小金剛四機齊發　最強性價比$1299起

小米的REDMI Note 15 Series正式登場，全新系列共4款機型，包含REDMI Note 15 Pro+ 5G、REDMI Note 15 Pro 5G、REDMI Note 15 5G及REDMI Note 15。全新系列再以「小金剛」耐用性能及設計為核心，全面強化長效電池表現、抗摔能力以及防塵防水保護，同時帶來升級的影像系統、旗艦級效能與順暢的使用體驗。

今代REDMI Note Series以長效電池體驗、加強抗摔結構，以及全面防塵防水認證為賣點。矽碳電池技術首次引入REDMI Note Series，REDMI Note 15 Pro+ 5G配備6500mAh矽碳電池，支援100W HyperCharge極速快充及22.5W反向充電，足有49小時使用續航力。全線Pro型號的矽碳電池配合Xiaomi Surge電池管理系統，於1600次充電循環後仍可維持80%或以上電池容量，相當於約6年的一般使用壽命。

REDMI Note 15 5G在僅7.35mm的超薄機身中，內置5520mAh容量電池； REDMI Note 15則配備升級6000mAh大容量電池。

REDMI Note 15 Pro+ 5G採用超高強度玻璃纖維背板，有效提升衝擊吸收能力。其餘型號亦配備耐用結構設計，並通過SGS全面抗震及抗摔測試。實試用來打開合桃殼及使用重力儀器拍打，屏幕及機身仍然絲毫無損可正常使用，另外Pro系列亦有IP68防水等級，以及內建17項精密防水結構設計。

REDMI Note 15 Pro+ 5G及REDMI Note 15 Pro 5G均通過SGS Premium Performance認證，抗摔、抗壓及抗彎表現優秀。兩款機型均採用REDMI Titan Structure鈦金級結構設計，結合高強度主機板、加固中框及多層緩震結構，並配備Corning Gorilla Glass Victus 2，通過最高2.5米高度跌落測試認證。

音效方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G及REDMI Note 15 Pro 5G支援400%音量提升，其餘型號亦提供300%音量提升，為影片、音樂及遊戲帶來更響亮清晰的音效表現。

REDMI Note 15 Pro+ 5G及REDMI Note 15 Pro 5G配備歷來最大的6.83吋大螢幕，而REDMI Note 15 5G及REDMI Note 15則搭載6.77吋螢幕。全系列峰值亮度高達 3200 尼特，支援3840Hz PWM 調光，並通過了三重護眼認證。

REDMI Note 15 Pro+ 5G及REDMI Note 15 Pro 5G配備全新2億像素極致清晰主鏡頭及全球首發 2億像素HPE影像感光元件，透過單一鏡頭即可支援23mm至92mm五個焦段；而REDMI Note 15 5G及REDMI Note 15則配備1億800萬像素超清鏡頭系統，提供3X光學級長焦拍攝體驗。

全系列同時加入多項創意及AI影像功能，包括超清人像演算法、Dynamic shots 2.0動態拍攝效果；Pro機型配備AI創意助理，而REDMI Note 15 5G 及 REDMI Note 15則提供一系列AI影像編輯工具。

所有型號均支援Circle to Search with Google，REDMI Note 15 Pro+ 5G進一步整合 Xiaomi HyperAI，有更多智能、更貼近個人需求的AI體驗。Pro系列亦引入旗艦級小米星辰無網通技術，即使在沒有網絡覆蓋的情況下，仍可實現公里級語音通訊。此外，REDMI Note 15 Pro+ 5G 更配備Xiaomi Surge T1S調節器，連接更加穩定。

配色、價錢及優惠

REDMI Note 15 Pro+ 5G備有午夜黑、冰川藍及摩卡棕；12+256GB售價$2899，12+512GB售價$3199。1月15日-2月1日首銷購買優惠及服務包括贈送HODA晶石抗摔手機殼，額外12個月保養及12個月碎屏保障服務一次。所有機款均有免費試用Spotify Premium服務3個月、YouTube Premium服務2個月及100GB Google One雲端儲存服務6個月。

REDMI Note 15 Pro 5G提供午夜黑、冰川藍、泰坦銅及迷霧紫12+256GB售價$2399，12+512GB售價$2699，首銷優惠跟Pro+一樣。

REDMI Note 15 5G有午夜黑、冰川藍及迷霧紫8+256GB售價$1799，8+512GB售價$2099，首銷優惠有REDMI Note15 Series定製禮盒、額外12個月保養及12個月碎屏保障服務一次。