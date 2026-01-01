S27 Ultra傳配置全新感光元件 Samsung兩代後相機規格首度曝光

雖然 Galaxy S26 系列手機仍未正式發表，但市場對於 Samsung 遠期旗艦的規格預測已開始升溫。根據海外網站最新報道，有關兩代後的旗艦作品 Galaxy S27 Ultra，其相機系統的關鍵技術細節已初步曝光。傳 Samsung 將針對影像傳感器進行更深層次的硬件革新，力求在流動攝影領域維持競爭優勢。

控制機身厚度前提 改善低光環境拍攝表現

消息指出，Galaxy S27 Ultra 的核心升級重點將落在主鏡頭與長焦鏡頭的傳感器製程上。目前的旗艦型號多採用 0.6 微米至 0.8 微米像素尺寸的傳感器，而 Samsung 正研發更先進的製程技術，預計能在不大幅增加機身厚度的前提下，提升單個像素的感光能力，從而改善低光環境下的雜訊控制與動態範圍表現。