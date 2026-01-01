S27 Ultra傳配置全新感光元件 Samsung兩代後相機規格首度曝光

雖然 Galaxy S26 系列手機仍未正式發表，但市場對於 Samsung 遠期旗艦的規格預測已開始升溫。根據海外網站最新報道，有關兩代後的旗艦作品 Galaxy S27 Ultra，其相機系統的關鍵技術細節已初步曝光。傳 Samsung 將針對影像傳感器進行更深層次的硬件革新，力求在流動攝影領域維持競爭優勢。
控制機身厚度前提 改善低光環境拍攝表現
消息指出，Galaxy S27 Ultra 的核心升級重點將落在主鏡頭與長焦鏡頭的傳感器製程上。目前的旗艦型號多採用 0.6 微米至 0.8 微米像素尺寸的傳感器，而 Samsung 正研發更先進的製程技術，預計能在不大幅增加機身厚度的前提下，提升單個像素的感光能力，從而改善低光環境下的雜訊控制與動態範圍表現。
在長焦拍攝方面，Galaxy S27 Ultra 預期會延續潛望式結構，但內部元件將進一步優化。報導提到 Samsung 可能會引入全新的全像素對焦技術，這意味著在進行高倍率變焦時，對焦速度與準確度將有顯著提升，減少遠攝時因晃動而導致的畫面模糊情況。同時，影像處理器（ISP）與傳感器之間的傳輸效率亦會優化，支持更高幀率的無損變焦拍攝。
至於市場最關注的像素量，雖然目前未有具體數字顯示會否再次超越兩億像素，但重點顯然已轉移至像素質量與計算攝影的結合。業內分析認為，Samsung 目前的開發方向是透過硬件的小型化與高效化，為隨後的 AI 圖像運算預留更多處理空間。
Galaxy S27 Ultra 發布時間待定
儘管距離 Galaxy S27 Ultra 的實際發布時間尚遠，相關規格仍存在變動可能，但從現有的技術趨勢觀察，Samsung 顯然有意在超高倍率變焦之外，進一步細化成像質感。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載