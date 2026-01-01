熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-15 11:18
更新：2026-Jan-15 11:18

S27 Ultra傳配置全新感光元件 Samsung兩代後相機規格首度曝光

分享：
S27 Ultra傳配置全新感光元件 Samsung兩代後相機規格首度曝光（網上效果圖）

S27 Ultra傳配置全新感光元件 Samsung兩代後相機規格首度曝光（網上效果圖）

adblk4

雖然 Galaxy S26 系列手機仍未正式發表，但市場對於 Samsung 遠期旗艦的規格預測已開始升溫。根據海外網站最新報道，有關兩代後的旗艦作品 Galaxy S27 Ultra，其相機系統的關鍵技術細節已初步曝光。傳 Samsung 將針對影像傳感器進行更深層次的硬件革新，力求在流動攝影領域維持競爭優勢。

控制機身厚度前提 改善低光環境拍攝表現

消息指出，Galaxy S27 Ultra 的核心升級重點將落在主鏡頭與長焦鏡頭的傳感器製程上。目前的旗艦型號多採用 0.6 微米至 0.8 微米像素尺寸的傳感器，而 Samsung 正研發更先進的製程技術，預計能在不大幅增加機身厚度的前提下，提升單個像素的感光能力，從而改善低光環境下的雜訊控制與動態範圍表現。

adblk5

保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖）

在長焦拍攝方面，Galaxy S27 Ultra 預期會延續潛望式結構，但內部元件將進一步優化。報導提到 Samsung 可能會引入全新的全像素對焦技術，這意味著在進行高倍率變焦時，對焦速度與準確度將有顯著提升，減少遠攝時因晃動而導致的畫面模糊情況。同時，影像處理器（ISP）與傳感器之間的傳輸效率亦會優化，支持更高幀率的無損變焦拍攝。

至於市場最關注的像素量，雖然目前未有具體數字顯示會否再次超越兩億像素，但重點顯然已轉移至像素質量與計算攝影的結合。業內分析認為，Samsung 目前的開發方向是透過硬件的小型化與高效化，為隨後的 AI 圖像運算預留更多處理空間。

adblk6

Galaxy S27 Ultra 發布時間待定

儘管距離 Galaxy S27 Ultra 的實際發布時間尚遠，相關規格仍存在變動可能，但從現有的技術趨勢觀察，Samsung 顯然有意在超高倍率變焦之外，進一步細化成像質感。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務