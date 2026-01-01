vivo V70 系列手機規格曝光 電池容量大升級

vivo 稍早前於海外傳出新消息，預計在年初於印度市場推出全新 V70 系列手機。根據媒體 Smartprix 的報導，這次 vivo 將會跳過過往的「Pro」命名方式，改為推出 vivo V70 以及首度亮相的 vivo V70 Elite 兩款型號，消息指新手機最快會在2月正式發表。

vivo V70 Elite 料2月發布

今次 V70 系列的一大賣點是加深了與 ZEISS 及 Qualcomm 的合作。據了解，新機將全面搭載 Qualcomm Snapdragon 處理器，並在影像系統上導入 ZEISS 鏡頭技術與 Sony 大底感光元件。這套組合旨在提升手機在低光環境下的感光能力與畫面純淨度，再配合 vivo 自家研發的 AI 影像演算法，廠方似乎有意將 V70 系列打造成口袋型的隨身攝影工作室。