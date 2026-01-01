熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-16 07:00
更新：2026-Jan-16 07:00

vivo V70 系列手機規格曝光 電池容量大升級

分享：
vivo V70 系列手機規格曝光 電池容量大升級

vivo V70 系列手機規格曝光 電池容量大升級

adblk4

vivo 稍早前於海外傳出新消息，預計在年初於印度市場推出全新 V70 系列手機。根據媒體 Smartprix 的報導，這次 vivo 將會跳過過往的「Pro」命名方式，改為推出 vivo V70 以及首度亮相的 vivo V70 Elite 兩款型號，消息指新手機最快會在2月正式發表。

vivo V70 Elite 料2月發布

今次 V70 系列的一大賣點是加深了與 ZEISS 及 Qualcomm 的合作。據了解，新機將全面搭載 Qualcomm Snapdragon 處理器，並在影像系統上導入 ZEISS 鏡頭技術與 Sony 大底感光元件。這套組合旨在提升手機在低光環境下的感光能力與畫面純淨度，再配合 vivo 自家研發的 AI 影像演算法，廠方似乎有意將 V70 系列打造成口袋型的隨身攝影工作室。

adblk5

5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題

在外型與顯示方面，流傳 V70 規格將配備 6.517 吋的 1.5K AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率。規格上，標準版 V70 有望搭載 Snapdragon 7 Gen 4 晶片，並內建高達 6,500mAh 或 7,000mAh 的大容量電池，支援 90W 快充。配色上除了基本款外，更有可能推出鮮艷的紅色與黃色供用家選擇。

軟體方面，V70 系列預計會是首批搭載 OriginOS 6（基於 Android 16）的機型，帶來如 Origin Island 等更流暢的交互介面。至於定位更高的 V70 Elite，雖然目前詳細規格仍有待確認，但已出現在印度 BIS 認證名單中，預計在運算效能或攝影硬體上會比標準版更進一步。

adblk6

雖然目前 vivo 尚未官方證實 V70 系列的具體上市日期，但隨著各國認證機構相繼出現型號資訊，相信距離正式發布的日子不遠。對追求人像攝影表現與高續航力的用家來說，這款 V 系列新作值得持續留意。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務