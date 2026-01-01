vivo V70 系列手機規格曝光 電池容量大升級

vivo 稍早前於海外傳出新消息，預計在年初於印度市場推出全新 V70 系列手機。根據媒體 Smartprix 的報導，這次 vivo 將會跳過過往的「Pro」命名方式，改為推出 vivo V70 以及首度亮相的 vivo V70 Elite 兩款型號，消息指新手機最快會在2月正式發表。
vivo V70 Elite 料2月發布
今次 V70 系列的一大賣點是加深了與 ZEISS 及 Qualcomm 的合作。據了解，新機將全面搭載 Qualcomm Snapdragon 處理器，並在影像系統上導入 ZEISS 鏡頭技術與 Sony 大底感光元件。這套組合旨在提升手機在低光環境下的感光能力與畫面純淨度，再配合 vivo 自家研發的 AI 影像演算法，廠方似乎有意將 V70 系列打造成口袋型的隨身攝影工作室。
在外型與顯示方面，流傳 V70 規格將配備 6.517 吋的 1.5K AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率。規格上，標準版 V70 有望搭載 Snapdragon 7 Gen 4 晶片，並內建高達 6,500mAh 或 7,000mAh 的大容量電池，支援 90W 快充。配色上除了基本款外，更有可能推出鮮艷的紅色與黃色供用家選擇。
軟體方面，V70 系列預計會是首批搭載 OriginOS 6（基於 Android 16）的機型，帶來如 Origin Island 等更流暢的交互介面。至於定位更高的 V70 Elite，雖然目前詳細規格仍有待確認，但已出現在印度 BIS 認證名單中，預計在運算效能或攝影硬體上會比標準版更進一步。
雖然目前 vivo 尚未官方證實 V70 系列的具體上市日期，但隨著各國認證機構相繼出現型號資訊，相信距離正式發布的日子不遠。對追求人像攝影表現與高續航力的用家來說，這款 V 系列新作值得持續留意。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載