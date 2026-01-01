HUAWEI Mate X7新一代大摺發布　更纖薄強悍、影像性能更強勁

HUAWEI Mate X7旗艦摺疊式手機港版正式發布。

華為香港發布摺疊旗艦HUAWEI Mate X7，內屏採用業界首創三層複合超韌結構，搭載第二代紅楓影像系統，極致纖薄機身比上代更加輕巧。備有雲錦白、寰宇红及曜石黑配色，提供16GB+ 512GB版本，建議零售價為$15988。

新配色新設計 旗艦大摺HUAWEI Mate X7鏡頭模組換成新設計，標誌性「時空之門」改成鑽石形。今代雲錦白版本汲取東方「錦纖」傳統美學靈感，採用納米纖維經⁠緯⁠交⁠織而成；寰宇红及曜石黑版本則採用素皮材質。HUAWEI Mate X7超薄四曲面設計，摺疊形態厚度僅9.5mm、展開後只有4.5mm，輕約235g，比上代更加輕巧纖薄。

摺疊玄武架構 HUAWEI Mate X7內屏採用業界首創三層複合超韌結構，結合非牛頓流體防護層、UTG抗衝擊層和碳纖維支撐層，抗衝擊性提升20%，耐彎折能力提升100%，解決了摺疊屏易碎易折痕的技術難題。 外屏配備第二代玄武鋼化昆侖玻璃，有效抵禦日常刮擦、碰撞及跌落；結合由超高強度鋼材打造的「超可靠精密鉸鏈」與航天級鋁合金中框，確保機身的堅固性與耐用度，同時支援IP58及IP59級防塵抗水功能，耐高溫高壓水流衝擊。

第二代紅楓影像技術 搭載第二代紅楓影像系統，帶來43%更高的色彩還原度及96%的進光量提升，智能消除複雜光線下的偏色問題，拍攝出來影像更加真實鮮活。另配備50MP可變式物理光圈的超高動態鏡頭、50MP長焦微距鏡頭以及40MP超廣角鏡頭。支援全新Ultra HDR影像技術及17.5 EV超高動態範圍。

高清屏幕配強大效能 HUAWEI X-True Display顯示技術，展開8吋超高清內屏幕，解像度2416 x 2210、峰值亮度達 2,500 nits，可作多應用分屏功能，同時開啟多個應用程式，仍能流暢操作。6.49吋LTPO外屏幕有2444 x 1080解像度，高達3000nits峰值亮度。 搭載5600mAh大容量矽碳負極電池，支援66W有線和50W無線HUAWEI SuperCharge超級快充，確保持久續航。特別配備3550mm² 超大VC及石墨烯散熱系統，在高負載場景下，如大型遊戲或多任務處理，手機依然保持高效流暢運行。

售價詳情及優惠 HUAWEI Mate X7售價$15988，1月16日起接受預訂，並於2月6日正式發售。於HUAWEI香港網上商店預訂，支付訂金$500，即可抵扣$1500。

凡於指定零售商選購HUAWEI Mate X7，即送HUAWEI MatePad 11.5 平板電腦、HUAWEI FreeBuds 6藍牙耳機、HUAWEI Scale 3智能體脂磅；以及中國 (含港澳) 及亞太地區聯保、優先服務、郵寄維修服務等。