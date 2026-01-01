Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000 15W 6mm厚度最啱iPhone

Xiaomi向來推出不少行動電源產品，今次這一款更引來不少話題，因為可說是特別為iPhone而打造。除了超薄輕巧的機身，更完美配合MagSafe，連設計都向iPhone 17 Pro「致敬」，難怪相當熱賣。

全新Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000 15W，極致纖薄，只有6mm厚和98g重，完全零負擔，僅比iPhone Air稍厚，甚至比起Apple自家推出的iPhone Air MagSafe電池更加薄。鋁金屬銀色機身上有個簡約的小米標誌，加上圓邊設計，跟iPhone 17 Pro的一體式鋁合金機身極為相似。機底有4個LED指示燈、按鈕及USB-C插口，機背則為磨砂質感的防火玻璃纖維面板，不易刮花。

15W無線快充

尿袋擁有最大15W無線磁力充電及22.5W有線充電，支援有線無線同時快充。除了支援iPhone 12以上MagSafe外，無線充電亦兼容Android手機，包括Xiaomi、Samsung Galaxy S23 Ultra以上，以及Google Pixel 9或以上機型，不過就只能平放在手機上。

這款小米研發的金沙江電池，採用高含硅量硅碳負極技術，配合大面積石墨片，更薄更耐用。但這一款容量只有5,000mAh，而且15W無線充電亦未及iPhone 17最快的25W快充，充滿需時，而且充電時亦有稍微發熱，但微溫不算嚴重。

電池勝在夠薄身，充一次緊急回血亦方便；另外亦符合國際標準，印上3C認證，可安全攜帶上機。建議零售價為$329，現已在官網、小米之家及各零售商有售。查詢：3077 3620