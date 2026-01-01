HONOR Watch 5 Ultra HONOR Watch Fit智能手錶 輕巧設計配全面健康監測

HONOR Watch 5 Ultra為旗艦級別智能手錶，外殼採用航太級鈦合金鑄造，採用穹頂八邊形設計，1.5吋AMOLED錶面有藍寶石玻璃保護，尺寸約46mm，外形中性斯文。LTPO技術可作常亮顯示，另配備可旋轉錶冠及按鍵，方便操作。

HONOR推出兩款全新智能穿戴產品HONOR Watch 5 Ultra及HONOR Watch Fit，前者配備航太級鈦合金機身、藍寶石玻璃抗刮錶面及40M自由潛水模式；後者則提供健康能量評估、輕薄零感佩戴質感和23天超長續航能力。

除了多項全天候健康追蹤功能，更有耀體檢快速健康掃描功能，可提供心率、血氧及壓力等健康概覽，以及每天早上健康報告，總結前日健康數據，可根據自身健康狀況作出調整。另支援超過100種運動健身模式，當中自由潛水模式支援深達40米水深，並有5ATM及IP68防水等級。

480mAh電池在正常使用情況下，有長達15天的續航力，同時支援無線充電和反向充電。提供指揮官雅致棕色皮帶款及極速者黑色運動膠帶款，建議零售價分別為$2,899和$2,599。

簡約健康風格

另一款HONOR Watch Fit則是簡約版本，提供黑色液態矽膠錶帶及丹寧藍皮革錶帶，設計以纖巧舒適為主，錶身厚度只有10.5mm，僅重30g。直徑約44mm的曲面玻璃錶面，1.32吋圓形AMOLED彩屏具備352 PPI解像度及1500nits峰值亮度，確保錶面清晰可見。

搭載495mAh矽碳負極電池，提供長達23天的續航力，同樣具備5ATM防水認證。AI健康監測功能，以視覺化圖表呈現用戶健康指標以及全日能量水平變化。詳細的能量曲線與深度分析，可助用戶更有效規劃日常生活節奏，並提供實用建議以及每日健康簡報。提供丹寧藍和幻夜黑兩色可選，建議零售價分別為$999和$799。查詢：3610 8888