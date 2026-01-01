Sandisk與Crayola合作推出USB手指 還原經典蠟筆造型

這款色彩繽紛的USB手指，為慶祝擁有逾120年歷史的標誌品牌而設，是粉絲的趣味收藏或送禮佳品。神似的蠟筆造型到標誌性的蠟筆盒包裝，相信會勾起童年繪畫的情懷。提供4款鮮艷顏色可選，包括Cerulean Blue、Mango Tango、Vivid Violet及Electric Lime。圓柱機身特別設有扁平一面，可以平放枱面，而且亦有保護插口的蓋，設計貼心。

電腦平板可用

USB手指不單外形趣味十足，而且方便易用。除了桌上型電腦，平板如iPad亦同樣可用，而且Windows及MacOS平台均支援，不過Windows介面比較適合，手機就未支援。將手指連接後，即可在「檔案」應用程式中會出現獨特的Crayola圖標，迅速辨識隨身碟。

使用USB 3.2 Gen 1接口，讀取速度為150MB/s，容量有64GB至256GB，一般文書檔案存檔夠用。下載專用的SANDISK Memory Zone App，在裝置之間進行備份、整理及傳輸檔案，幫助安全保存、有序管理及分享各類創作項目、學校功課和數碼回憶。