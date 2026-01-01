iPhone 18 Pro傳告別動態島 螢幕配置初次曝光

距離 iPhone 18 系列手機面世尚有接近 9 個月，其硬件設計亦開始進行實測進程，網絡上亦有相關規格消息流傳。

iPhone 18全系列傳配置 120Hz 更新率

據爆料達人「數碼閒聊站」透露，iPhone 18 / Air2 / 18 Pro 跟 Pro Max 四款手機，已進入實機樣本試產環節，預計全系列將具 LTPO 120Hz 更新率規格。