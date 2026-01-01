iPhone 18 Pro傳告別動態島 螢幕配置初次曝光

距離 iPhone 18 系列手機面世尚有接近 9 個月，其硬件設計亦開始進行實測進程，網絡上亦有相關規格消息流傳。
iPhone 18全系列傳配置 120Hz 更新率
據爆料達人「數碼閒聊站」透露，iPhone 18 / Air2 / 18 Pro 跟 Pro Max 四款手機，已進入實機樣本試產環節，預計全系列將具 LTPO 120Hz 更新率規格。
其中 iPhone 18 及 Air2 分別採用 6.27 吋及 6.55 吋動態島開孔屏，不過iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 就似乎會實裝屏下 Face ID 模組，其 6.27 吋 跟 6.86 吋螢幕將有改動。
消息指 iPhone 18 Pro / Pro Max 或會將部份 Face ID 組件收納於屏下，導致屏幕前鏡頗大機會移位，由現時中央位置移到螢幕左上角開孔。
Mobile Magazine 短評：儘管 Apple 產品向來有強烈對稱美學，但從多個不同消息源透露，似乎 iPhone 18 Pro 或將打破慣例，確實可能換成左上開孔屏。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載