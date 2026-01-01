農曆新年2026｜小米年貨節優惠　買Xiaomi 15T送手環耳機、$4999買75吋電視

小米香港今天宣佈一年一度的年貨節2026即日起至2月1日舉行，官網及各渠道均有大量購物優惠活動，包括精選手機平板及家電優惠、$200 POCO手機優惠券、加價換購優惠及贈送超市禮券等。

手機家電大減價

活動期間，全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 、 各大零售商門市及官網均有優惠。當中包括購買Xiaomi 15T Pro送Xiaomi手環9 Active、Redmi Buds 6 Play和HODA晶石防摔殼或Xiaomi保溫杯口袋版；Xiaomi Pad 7 Pro任何型號均送懸浮鍵盤價值$799；Redmi Pad 2 Pro及Pad 2送保護殼。

家電都有大量精選筍貨，有Xiaomi掃拖機器人X20 Max，原價$3499、優惠價$2499；Xiaomi掃拖機器人5 Pro原價$4299、7折優惠價$3899。Xiaomi智慧顯示器A Pro 75 2025原價$5999，減一千只需$4999已可入手。