農曆新年2026｜小米年貨節優惠　買Xiaomi 15T送手環耳機、$4999買75吋電視

小米香港今天宣佈一年一度的年貨節2026即日起至2月1日舉行，官網及各渠道均有大量購物優惠活動，包括精選手機平板及家電優惠、$200 POCO手機優惠券、加價換購優惠及贈送超市禮券等。
手機家電大減價
活動期間，全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 、 各大零售商門市及官網均有優惠。當中包括購買Xiaomi 15T Pro送Xiaomi手環9 Active、Redmi Buds 6 Play和HODA晶石防摔殼或Xiaomi保溫杯口袋版；Xiaomi Pad 7 Pro任何型號均送懸浮鍵盤價值$799；Redmi Pad 2 Pro及Pad 2送保護殼。
家電都有大量精選筍貨，有Xiaomi掃拖機器人X20 Max，原價$3499、優惠價$2499；Xiaomi掃拖機器人5 Pro原價$4299、7折優惠價$3899。Xiaomi智慧顯示器A Pro 75 2025原價$5999，減一千只需$4999已可入手。
POCO手機減$200
即日起每日早上10時至2月1日晚上11:59期間，憑每個Mi ID於官網可領取$200現金券，用於購買POCO手機及AIOT產品，滿$3000時使用，新品及套裝不適用。另外購買POCO F8 Ultra，可額外獲得$200現金券補貼。於官網購買POCO F7 Ultra手機，可獲贈$200超市禮券。
現金券禮包
活動期間單筆消費滿$1000，即可以換購價$89購買小米無線行動電源10000黑色。另外更可獲贈以下現金券禮包：滿$1000可用$50現金券、滿$3000可用$150現金券、滿$6000可用$300現金券、滿$10000可用$500現金券，以上新品不適用。
憑MI ID積分100可換領$50現金券，並可於活動期間使用，每日中午12時兌換，限量20張，先到先得。