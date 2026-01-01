熱門搜尋:
科技
出版：2026-Jan-16 19:00
更新：2026-Jan-16 19:00

CASETiFY再度聯乘《飛天小女警》　粉絲必買個人化手機殼、吊飾盲盒

CASETiFY再次推出《飛天小女警》聯乘系列手機殼、吊飾盲盒等配件。

CASETiFY再次推出經典動畫《飛天小女警》的聯乘系列，印上花花、泡泡與毛毛3位主角的手機殼及配年，為日常生活注入色彩繽紛的可愛復古情懷。支援指定 iPhone、Samsung及Google Pixel等手機型號，並提供個人化設計選項。

CASETiFY《飛天小女警》搖搖手機殼售價$509。 CASETiFY《飛天小女警》全系列有齊耳機保護殼、MagSafe卡套、Apple Watch錶帶等配件。 CASETiFY花花限量套裝$1147。 CASETiFY毛毛限量套裝$1147。 CASETiFY泡泡限量套裝$1147。

可愛吊飾盲盒

繼2023年首次推出聯乘系列且火速售罄後，今次以「彰顯個性」與「賦予力量」為核心，透過玩味十足的設計傳遞信心及姊妹情誼的主題。多款手機趣提供個人化選項，設計採用3位主角標誌性的粉紅色、綠色及藍色色調，並結合活力十足的文字元素，可DIY成個人專屬配件。

系列重點產品包括飛天小女警手機吊飾盲盒，可隨機抽選5款極具收藏價值的吊飾，當中更包括齊集 3位飛天小女警的稀有隱藏版。飛天小女警搖搖手機殼全新設計，靈感源自創造出花花、泡泡與毛毛的配方——「糖、香料以及一切美好事物」，可搖晃手機殼內的3位主角與糖瓶、香料、星星、愛心及彩虹等可愛元素浮動顆粒。

另外飛天小女警精選套組有「Mini 套裝」或「Mega 套裝」兩款，均提供特別優惠的組合中選擇。系列其他配件還包括耳機保護殼、MagSafe卡套、Apple Watch錶帶、手提電腦及平板電腦保護殼等。系列產品售價由$279起，現已於官網及全線CASETiFY STUDiO門市發售。

