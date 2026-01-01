Nothing Phone（4a）傳3月底面世　規格升級料相應加價

近年憑藉獨特透明設計在手機界站穩陣腳的Nothing，近期又有新動作。創辦人Carl Pei最新在社交平台放風，預告將於今年三月底前推出一系列新品。

升級至UFS 3.1規格

雖然他未有指名道姓，但業界普遍認為主角正是大家期待已久的 Nothing Phone (4a) 系列。今次新機最大的亮點在於儲存速度的顯著提升，不過隨之而來的可能是一次令粉絲心痛的價格調整。

回顧去年的Nothing Phone (3a)系列，當時廠方選擇採用UFS 2.2儲存技術，並強調軟件優化比單純追求規格數字更為重要。然而事隔一年，Carl Pei 的口風明顯轉變，確認新機將全面升級至UFS 3.1規格。這意味新一代機型在讀寫速度、應用程式開啟速度以及系統流暢度上，將會比前代有更明顯的進步，正式告別過往被詬病的「入門級」儲存規格。