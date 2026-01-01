熱門搜尋:
科技
出版：2026-Jan-17 15:45
更新：2026-Jan-17 15:45

Nothing Phone（4a）傳3月底面世　規格升級料相應加價

Nothing Phone (4a) 系列規格大升級！Carl Pei 預告換上 UFS 3.1 儲存，代價竟然係要加價？

近年憑藉獨特透明設計在手機界站穩陣腳的Nothing，近期又有新動作。創辦人Carl Pei最新在社交平台放風，預告將於今年三月底前推出一系列新品。

升級至UFS 3.1規格

雖然他未有指名道姓，但業界普遍認為主角正是大家期待已久的 Nothing Phone (4a) 系列。今次新機最大的亮點在於儲存速度的顯著提升，不過隨之而來的可能是一次令粉絲心痛的價格調整。

回顧去年的Nothing Phone (3a)系列，當時廠方選擇採用UFS 2.2儲存技術，並強調軟件優化比單純追求規格數字更為重要。然而事隔一年，Carl Pei 的口風明顯轉變，確認新機將全面升級至UFS 3.1規格。這意味新一代機型在讀寫速度、應用程式開啟速度以及系統流暢度上，將會比前代有更明顯的進步，正式告別過往被詬病的「入門級」儲存規格。

Nothing Phone (3a) Lite備有3鏡配置。 Nothing Phone (3a) Lite搭載Nothing OS 3.5。 Nothing Phone (3a) Lite採用MediaTek Dimensity 7300 Pro處理器。 Nothing Phone (3a) Lite機側備有獨家Essential Key按鍵。 Nothing Phone (3)綜合表現為5分、總評分為4.5。 Nothing Phone (3a) Lite手機實試 $1999有實用AI功能 50MP鏡頭配置 Nothing Phone (3a) Lite Nothing Phone (3a) Lite Nothing Phone (3a) Lite

不過，規格升級的背後隱藏着成本壓力。Carl Pei坦言，由於AI數據中心需求激增，導致記憶體（RAM）價格大幅飆升，這讓手機品牌面臨兩難局面。

RAM價格大幅飆升

他指出，過往那種「高規格、低售價」的商業模式在 2026 年已難以持續。各品牌現在只有兩個選擇：一是降低規格，二是將售價上調30%或更多。這番言論暗示Nothing Phone (4a)系列極有可能打破過往的親民定位，迎來顯著的漲價。

對於消費者而言，Nothing Phone (4a) 雖然補齊了性能短板，但如果售價真的上調三成，其競爭力將直接受到考驗。Carl Pei 認為，Nothing的優勢在於用戶體驗與獨特美學，而非單純拼規格。究竟這款換上快閃儲存但售價更貴的新作能否繼續吸引香港玩家支持？我們就要拭目以待三月正式發佈時的定價策略了。（來源：X

文章獲Mobile Magazine授權轉載

