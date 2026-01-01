DJI RS 5商拍穩定器增強智慧追蹤　機身輕巧續航30小時

DJI於正式發表全新輕量商用穩定器DJI RS 5，這款新一代影像工具在智慧追蹤、摩打效能及續航力方面迎來顯著突破 。新款穩定器特別針對單人創作與專業商攝需求，導入了全新的增強智慧追蹤模組，讓攝影師能直接在觸控螢幕上點選或框選目標，大幅簡化了跟焦與構圖的操作流程 。

DJI RS 5最大的技術亮點在於「RS 增強智慧追蹤模組」，該模組不僅擴展了追蹤範圍至人、車、寵物及任意物體，更支援長達10米的追蹤距離 。

2秒內迅速找回目標

即便目標短暫離開畫面，系統也能在2秒內迅速找回，極大地提升了拍攝效率 。硬體方面，RS 5搭載了第五代增穩演算法，並將摩打峰值扭矩提升了 50%，確保在激烈的運動場景或直拍模式下，畫面依舊能維持極致穩定 。