DJI RS 5商拍穩定器增強智慧追蹤　機身輕巧續航30小時

DJI於正式發表全新輕量商用穩定器DJI RS 5，這款新一代影像工具在智慧追蹤、摩打效能及續航力方面迎來顯著突破 。新款穩定器特別針對單人創作與專業商攝需求，導入了全新的增強智慧追蹤模組，讓攝影師能直接在觸控螢幕上點選或框選目標，大幅簡化了跟焦與構圖的操作流程 。
DJI RS 5最大的技術亮點在於「RS 增強智慧追蹤模組」，該模組不僅擴展了追蹤範圍至人、車、寵物及任意物體，更支援長達10米的追蹤距離 。
2秒內迅速找回目標
即便目標短暫離開畫面，系統也能在2秒內迅速找回，極大地提升了拍攝效率 。硬體方面，RS 5搭載了第五代增穩演算法，並將摩打峰值扭矩提升了 50%，確保在激烈的運動場景或直拍模式下，畫面依舊能維持極致穩定 。
機身設計維持輕便特點，主體連同快裝板僅重 1.46kg，卻能支撐高達3kg的負載，輕鬆應對主流微單相機組合 。為了提升調平速度，RS 5在所有軸臂配置了全微調平旋鈕與鐵氟龍™夾層，搭配第二代自動軸鎖，讓轉場更快速 。此外，新增的 Z 軸穩定指示器可即時顯示上下抖動情況，指引攝影師調整步伐，進一步精進畫面品質 。
在電池效能上，DJI RS 5較前代充電速度提升了60%，僅需一小時即可充飽電力，標配電池續航力則增加至14小時 。若搭配大容量電池手把，總續航時間更可延長至30小時，滿足長時間拍攝需求 。
僅需一小時即可充飽電力
擴充性方面，RS 5支援原生電控手提轉接手把、Focus Pro馬達以及SDR影像傳輸系統，透過RSA通訊連接埠與開放的SDK協議，攝影師可依需求靈活打造個人化的拍攝工作流 。
DJI RS 5現已正式開賣，單機版本售價為NT$14,390 / HK$3,399 。若選擇DJI RS 5套裝版，則包含智慧追蹤模組及電控手提轉接手把，售價為NT$ 17,990 / HK$ 4,299 。
