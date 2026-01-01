Galaxy S26 系列手機不推出 Edge 與 Pro版 Samsung官方文件證實

根據 Samsung哥倫比亞分公司發表的一份官方促銷 PDF 文件，將於今年 Galaxy Unpacked 活動中亮相的 Galaxy S26 系列手機，僅會推出三款機型，分別是Galaxy S26、S26+ 以及 S26 Ultra。文件中未提及過去曾出現的「Pro」或「Edge」型號，這意味著該系列產品線將回歸基礎，以更清晰的三階陣容面對市場。

未必完全消失

雖然此次公布的文件未包含 Galaxy S26 Edge 與 S26 Pro，但並不代表這兩款手機已被完全取消。有業內猜測，Samsung 可能會延遲推出 Edge 型號，例如在系列發布數月後再單獨亮相，以測試市場反應或調整產品策略。然而，從目前官方訊息來看，所有跡象均指向 Samsung 正逐步放棄「Edge」這個獨立產品線，並將其標誌性的曲面螢幕設計整合至 Ultra 等現有型號中。