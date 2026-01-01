Galaxy S26 系列手機不推出 Edge 與 Pro版 Samsung官方文件證實

根據 Samsung哥倫比亞分公司發表的一份官方促銷 PDF 文件，將於今年 Galaxy Unpacked 活動中亮相的 Galaxy S26 系列手機，僅會推出三款機型，分別是Galaxy S26、S26+ 以及 S26 Ultra。文件中未提及過去曾出現的「Pro」或「Edge」型號，這意味著該系列產品線將回歸基礎，以更清晰的三階陣容面對市場。
未必完全消失
雖然此次公布的文件未包含 Galaxy S26 Edge 與 S26 Pro，但並不代表這兩款手機已被完全取消。有業內猜測，Samsung 可能會延遲推出 Edge 型號，例如在系列發布數月後再單獨亮相，以測試市場反應或調整產品策略。然而，從目前官方訊息來看，所有跡象均指向 Samsung 正逐步放棄「Edge」這個獨立產品線，並將其標誌性的曲面螢幕設計整合至 Ultra 等現有型號中。
回顧 Samsung過往的產品策略，Galaxy S 系列曾多次調整型號佈局。例如，早期的 Edge 版本作為特殊型號推出，後期則逐漸與主流型號合併。此次若取消獨立 Edge 型號，可視為 Samsung 進一步簡化產品線、避免消費者混淆的舉措。同時，將資源集中於 Galaxy S26、S26+ 與 S26 Ultra，亦有助於更明確區分各機型的市場定位與功能差異。
對於期待 Edge 系列的用戶而言，此次變化或許稍顯意外。不過，Samsung一向擅長據市場反饋調整策略，若消費者對曲面螢機型需求持續旺盛，未來仍有可能以其他形式回歸。目前，建議消費者將關注點放在已確認的三款機型上，等待官方發布會公布更詳細的規格與功能資訊。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載