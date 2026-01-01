熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-19 11:59
更新：2026-Jan-19 11:59

Galaxy S26 系列手機不推出 Edge 與 Pro版 Samsung官方文件證實

分享：
Galaxy S26 系列手機不推出 Edge 與 Pro版 Samsung官方文件證實

Galaxy S26 系列手機不推出 Edge 與 Pro版 Samsung官方文件證實

adblk4

根據 Samsung哥倫比亞分公司發表的一份官方促銷 PDF 文件，將於今年 Galaxy Unpacked 活動中亮相的 Galaxy S26 系列手機，僅會推出三款機型，分別是Galaxy S26、S26+ 以及 S26 Ultra。文件中未提及過去曾出現的「Pro」或「Edge」型號，這意味著該系列產品線將回歸基礎，以更清晰的三階陣容面對市場。

未必完全消失

雖然此次公布的文件未包含 Galaxy S26 Edge 與 S26 Pro，但並不代表這兩款手機已被完全取消。有業內猜測，Samsung 可能會延遲推出 Edge 型號，例如在系列發布數月後再單獨亮相，以測試市場反應或調整產品策略。然而，從目前官方訊息來看，所有跡象均指向 Samsung 正逐步放棄「Edge」這個獨立產品線，並將其標誌性的曲面螢幕設計整合至 Ultra 等現有型號中。

adblk5

根據 SAMSUNG 哥倫比亞分公司發表的一份官方促銷 PDF 文件，將於今年 Galaxy Unpacked 活動中亮相的 Galaxy S26 系列，僅會推出三款機型，分別是Galaxy S26、S26+ 以及 S26 Ultra。 雖然此次公佈的文件未包含 Galaxy S26 Edge 與 S26 Pro，但並不代表這兩款手機已被完全取消。

回顧 Samsung過往的產品策略，Galaxy S 系列曾多次調整型號佈局。例如，早期的 Edge 版本作為特殊型號推出，後期則逐漸與主流型號合併。此次若取消獨立 Edge 型號，可視為 Samsung 進一步簡化產品線、避免消費者混淆的舉措。同時，將資源集中於 Galaxy S26、S26+ 與 S26 Ultra，亦有助於更明確區分各機型的市場定位與功能差異。

對於期待 Edge 系列的用戶而言，此次變化或許稍顯意外。不過，Samsung一向擅長據市場反饋調整策略，若消費者對曲面螢機型需求持續旺盛，未來仍有可能以其他形式回歸。目前，建議消費者將關注點放在已確認的三款機型上，等待官方發布會公布更詳細的規格與功能資訊。

adblk6

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務