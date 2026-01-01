Apple華為於內地今年第二周市佔率差僅1.25% 冠軍爭奪戰異常緊湊

根據知名爆料帳戶「Smart Chip Insider」最新數據，2026 年首兩周（1月5日至1月11日）內地手機市場排名正式出爐。APPLE 與華為展開激烈競爭，雙方市佔率差距極小，預示著全年冠軍爭奪戰將異常緊湊。 iPhone 17「食糊」 數據顯示，在 2026 年第二周，Apple 以 19.71% 的市場佔有率位列榜首。緊接其後的是華為，市佔率為 18.46%，兩者差距僅為 1.25 個百分點。市場分析指出，Apple 的領先優勢主要來自 iPhone 17 系列手機的持續熱度，而華為則憑藉其 Mate 80 系列等旗艦手機的強勁表現緊咬不放。

2026 年對於兩大巨頭而言均是關鍵之年。Apple 將依靠 iPhone 17 系列鞏固高端市場。另一方面，華為預計將推出 Pura 90 與 Mate 90 兩大全新旗艦系列，並持續更新其 Nova 產品線。這些新機型普遍預計將在攝影技術與人工智能功能上再度升級，被視為華為爭奪市場第一的重要武器。

OPPO列第3 排名第三的是 OPPO（包含一加與 realme 品牌），市佔率為 15.54%。Vivo（包含 iQOO 品牌）則以 15.17% 的市佔率位居第四。小米憑藉高端機型與 Redmi 系列的綜合表現，以 13.57% 的市佔率排名第五。HONOR 則以 13.03% 的市佔率暫居第六。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載