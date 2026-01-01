Xiaomi 18 / 18 Pro 最快9月現身 Ultra版手機或12月亮相

最近數年高通推出新代晶片組周期，隨相關技術成熟逐漸變得穩定，像今年就有傳次世代旗艦 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片，有望最快 9 月推出，同時首配機型或繼續由小米主品牌 Xiaomi 18 系列手機拿下，大致跟去年時間表相同。
爆料達人「數碼閒聊站」透露，小米最快在 9 月左右，發表主品牌旗艦手機新作 Xiaomi 18 跟 Xiaomi 18 Pro 手機，而 Ultra 版則在 12 月左右推出。
晶片組配置方面，早在今年初數碼博主「體驗more」就提到，高通或再旗艦定位市場，新增成本高達300美元（約港幣 $2,340）有 S8E Gen6 晶片組。
Xiaomi 18 Pro規格包括S8E Gen6晶片
預計 S8E Gen6 將首配於 9 月推出的 Xiaomi 18 Pro 身上、而標準版 S8E Gen6 則搭載於 Xiaomi 18 手機。
Mobile Magazine 短評：據透露 S8E Gen6 將採用 TSMC N2P 技術 2nm 製程生產，運算換上 2+3+3 八核架構，並首度支援 LPDDR6 儲存，但成本亦將大幅提升。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載