Xiaomi 18 / 18 Pro 最快9月現身 Ultra版手機或12月亮相

最近數年高通推出新代晶片組周期，隨相關技術成熟逐漸變得穩定，像今年就有傳次世代旗艦 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片，有望最快 9 月推出，同時首配機型或繼續由小米主品牌 Xiaomi 18 系列手機拿下，大致跟去年時間表相同。

爆料達人「數碼閒聊站」透露，小米最快在 9 月左右，發表主品牌旗艦手機新作 Xiaomi 18 跟 Xiaomi 18 Pro 手機，而 Ultra 版則在 12 月左右推出。