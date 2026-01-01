小米新出Xiaomi電視A Pro 2026　只售$1999起內置數碼電視頻道及Google TV

小米之前推出的「電視」主要為顯示器，只有Google TV或需額外使用電視盒，才能收到本地數碼電視頻道。今年新推出的Xiaomi電視A Pro 2026，搭載4K QLED屏幕，更是首次同步支援Google TV 及數碼電視頻道。

Xiaomi電視A Pro 2026採用金屬極窄邊框設計，搭載60Hz螢幕刷新率，雙10W揚聲器搭載Dolby Audio及支援DTS-X、DTS Virtual:X技術，帶來環迴立體音效。除了可直接收到本地電視台，系統亦支援Google TV、Apple AirPlay、Google助理、Google Cast和Miracast，預設Netflix、Prime Video和YouTube。現於全線小米之家直營店、專賣店、官網、各大零售商發售，43吋售價$1999、55吋售價$3099。

Xiaomi電視A Pro 2026系列提供55吋及43吋兩種尺寸，55吋更支援DLG 120Hz刷新率，遊戲體驗更流暢。兩個尺吋均具備UHD 4K解像度，並支援HDR10+/MEMC/Filmmaker Mode技術，在明亮環境下依然絢麗奪目，電影模式更可呈現出精準色彩與更真實的影院氛圍。

1月新出家電

另外今個月小米亦推出了兩款家電，包括全新Xiaomi智能變頻抽濕機。機身圓筒形設計，頂部搭載LCD顯示溫度和濕度，搭配三色指示燈環及雙變頻除濕技術，能在11分鐘降低濕度，日除濕量為29L。具備8項降噪設計、4種智慧模式及等離子殺菌率≥99.9%，睡眠模式下噪音低至30.4dB(A)。擁有一級能源標籤，整夜運作僅耗1度電，更可透過Google Assistant和Mi Home APP進行智慧控制。建議零售價為$2399。

另一款Xiaomi無線吸塵器G30 Max，擁有高達280AW吸力，智能灰塵偵測更可自動調節吸力。配備1+7的配件組合，包括縫隙刷、寵物美容吸頭、多功能彎管等，滿足不同需要。具備14錐旋風分離技術及五重過濾系統，99.98%精準過濾細小灰塵。內置4000mAh大容量電池，自動模式可使用20至35分鐘。建議零售價格$2499。