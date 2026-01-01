PS5《失落星船：馬拉松》開放預購　推出限量版DualSense控制器及收藏版

《失落星船：馬拉松》是《Halo》和《天命》（Destiny）開發團隊即將推出的PvPvE生存撤離第一人稱射擊遊戲，遊戲以大膽科幻的設計及視覺美術風格作賣點，將於3月6日於PlayStation 5、Steam和Xbox Series X|S上推出。

特別版DualSense手掣

玩家扮演生物模控疾行者，組成三人小隊或獨自出動，對抗敵方安全部隊、敵對疾行者以及周邊無法預測的環境。在廢棄設施和崎嶇地形間展開搜刮，尋找貴重物品、武器以及情報，揭露這個距地球數光年之遠的失落殖民地究竟經歷了何種命運。

PS5更特別推出《Marathon》限量版DualSense無線控制器，以《失落星船：馬拉松》為靈感設計，與Bungie團隊合作打造，白色手掣配上螢光黃色點綴，加上工業及機械風造型，利落又具未來感。全球限量供應，售價為$668，1月29日10 開放預購，並與遊戲同日推出。