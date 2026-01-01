ASUS退出手機市場 重心轉向AI及商用個人電腦

台北南港展覽館近日舉行的特別活動中，ASUS 董事長施崇棠正式對外界確認，品牌將不會再規劃推出新的智能手機產品，意味著 ASUS 正式退出競爭激烈的手機市場。這項宣布證實了本月初關於華碩今年將不會有新手機推出的市場傳聞，為品牌的智能手機業務劃上句點。

據施崇棠在活動上的說明，ASUS 未來將會把企業資源與研發重心，全面轉向商用個人電腦以及「實體人工智慧」領域，其中包括機械人技術與智能眼鏡等前瞻性產品。儘管停止新手機開發，ASUS 仍承諾會為現有手機用戶繼續提供維護服務、軟件更新以及保固支援，確保消費者權益不受影響。