ASUS退出手機市場 重心轉向AI及商用個人電腦

台北南港展覽館近日舉行的特別活動中，ASUS 董事長施崇棠正式對外界確認，品牌將不會再規劃推出新的智能手機產品，意味著 ASUS 正式退出競爭激烈的手機市場。這項宣布證實了本月初關於華碩今年將不會有新手機推出的市場傳聞，為品牌的智能手機業務劃上句點。
據施崇棠在活動上的說明，ASUS 未來將會把企業資源與研發重心，全面轉向商用個人電腦以及「實體人工智慧」領域，其中包括機械人技術與智能眼鏡等前瞻性產品。儘管停止新手機開發，ASUS 仍承諾會為現有手機用戶繼續提供維護服務、軟件更新以及保固支援，確保消費者權益不受影響。
AI 伺服器增長率100%
施崇棠亦在活動中分享了華碩在 2025 年的營運成績。集團全年營收達到新台幣 7,389.1 億元（約 234 億美元），較 2024 年大幅增長 26%，表現突出。其中，AI 伺服器業務的成長尤其亮眼，實現了 100% 的增長率，更是超越了原定增長目標的一倍。
回顧 ASUS 手機業務近年發展，品牌已逐步縮減 Zenfone 產品線，並減少 ROG Phone 系列的新品發布節奏。在 2025 年，ASUS 僅推出了兩款手機，分別是 ROG Phone 9 FE 與 Zenfone 12 Ultra，而市場對這兩款手機的反應普遍平淡，銷售表現未如理想，亦被視為 ASUS 決定重整業務、淡出手機市場的關鍵因素之一。
隨著這項戰略調整，ASUS 將結束其智能手機業務的營運篇章，轉而聚焦於更具成長潛力的 AI 伺服器、商用電腦及實體 AI 應用領域，尋求下一階段的企業成長動能。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載